Ambasador Egiptu: wierzymy, że COP27 rozpocznie nową ścieżkę wdrażania celów klimatycznych

Wierzymy, że szczyt klimatyczny COP27 w Szarm el-Szejk rozpocznie nową ścieżkę wdrażania celów klimatycznych; żeby to się stało, potrzebna jest m.in. wola polityczna - powiedział we wtorek na konferencji PRECOP27 w Katowicach ambasador Arabskiej Republiki Egiptu w Polsce Hatem Tageldin.

We wtorek, na niespełna trzy tygodnie przed rozpoczęciem szczytu klimatycznego COP27 w Egipcie, w Katowicach rozpoczęła się dwudniowa konferencja PRECOP27, poświęcona tematom związanym ze zmianami klimatycznymi.

Występując na katowickiej konferencji ambasador Egiptu zapowiedział, że organizatorzy szczytu klimatycznego w Szarm el-Szejk będą starali się pokazać, że kwestie klimatyczne powinny - i są -największym priorytetem wspólnoty międzynarodowej. Przypomniał przy tym, że minęło już trzydzieści lat od podpisania konwencji klimatycznej ONZ (UNFCCC).

"Jeżeli nie będziemy dobrze rozumieli potencjalnych zmian związanych z klimatem i jakie kryzysy mogą się z tym łączyć, nie będziemy dobrze przygotowani. Dlatego w 2015 r. świat postanowił połączyć siły i w ten sposób doszło do podpisania porozumień paryskich" - zaznaczył Tageldin.

"Natomiast dzisiaj, w ramach realizacji celów, także tych, które przyświecały COP26 w Glasgow, myślę, że wszyscy zgadzamy się, że niezwykle istotne jest to, że dalszy wzrost temperatury, choćby o 0,5 stopnia Celsjusza, radykalnie odmieni nasz świat. Dlatego musimy realizować cele dotyczące obniżenia tempa wzrostu temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza" - uznał.

"Żeby to uczynić, musimy również wykazać dobrą wolę polityczną. A zatem, zwracając uwagę na to, co dzieje się na świecie, COP27 będzie najważniejszą platformą budowania współpracy w dziedzinie budowania postępu zasadzającego się na ustaleniach COP26 w Glasgow i tego, jak można je przekuć w praktyczne rozwiązania dla klimatu" - powiedział ambasador.

"Głęboko wierzymy, że właśnie z COP27 rozpocznie się nowa ścieżka praktycznego wdrażania tych celów: adaptacja, finansowanie i realizacja. Istotne jest m.in. to, aby doprowadzić do transferu nowoczesnych technologii i budowania mocy administracyjnych na wszystkich poziomach działania" - zwrócił uwagę.

Wskazał przy tym, że prezydent Egiptu zaprosił szefów państw i przedstawicieli rządów do wspólnej rozmowy o wdrażaniu celów klimatycznych siódmego oraz ósmego dnia szczytu - 7-8 listopada: o decyzjach politycznych i przekuwaniu ich na konkretne plany i polityki, w oparciu o dziedzictwo dotychczasowych szczytów klimatycznych, przede wszystkim COP26 w Glasgow.

"Uważamy, że COP27 jeszcze bardziej podniesie poprzeczkę - to jest naszym celem, musimy być w stanie zapobiec katastrofie klimatycznej i umożliwić państwom skuteczną walkę ze zmianami" - podkreślił Tageldin.

Zasygnalizował, że prezydencja COP27 i organizatorzy będą starali się uczynić tę konferencję miejscem wymiany naukowej, wymiany myśli technologicznej - i ambicji. "Będzie to konferencja praktyczna, dlatego będziemy starali się mówić o najważniejszych potrzebach, a także identyfikować kluczowe tematy, jak energia, rolnictwo, zasoby wodne i ochrona bioróżnorodności" - wymienił.

"Chcemy zbudować wspólną wizję, jak możemy wykorzystać doniesienia naukowe, przekuwać je na praktyczne rozwiązania, ale także jak zapewnić ich finansowanie. Wszystko, aby przyczynić się do przyspieszenia działań proklimatycznych, także działań dotyczących nas, obywateli" - uściślił ambasador Egiptu.

"Wydaje się, że zrównoważona transformacja dotyczy m.in. umiejętności reagowania na najważniejsze wyzwania współczesności, w tym przede wszystkim na kryzys w zakresie żywności, także w kontekście negatywnych wpływów zmian klimatycznych na rolnictwo" - wskazał Tageldin, wybijając przy tym wagę tych problemów dla państw Afryki oraz rolę społeczeństw lokalnych i ich inicjatyw.

Przed czterema laty Katowice były gospodarzem 24. sesji szczytu klimatycznego ONZ. Teraz w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, które w grudniu 2018 r. gościło ok. 20 tys. uczestników COP24 z prawie 200 krajów, przygotowano rozpoczętą we wtorek dwudniową konferencję poprzedzającą spotkanie 6-8 listopada w Egipcie.

Współorganizatorem przedsięwzięcia, obok katowickiej Grupy PTWP, jest UN Global Compact - największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes, powołana w 2000 r. przez sekretarza generalnego ONZ. Zaangażowana w przygotowanie PRECOP27 w Katowicach organizacja UN Global Compact Network Poland to sekretariat polskich członków UNGC oraz akcelerator programów i działań lokalnych.

Jak informują organizatorzy PRECOP27, jej wiodącym celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska różnych środowisk wobec najważniejszych tematów omawianych podczas corocznego szczytu klimatycznego. Program spotkania wypełnia 21 sesji dyskusyjnych z udziałem ponad stu prelegentów - polskich i unijnych polityków, przedstawicieli biznesu, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Merytorycznym partnerem wydarzenia jest Komisja Europejska.

