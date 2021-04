Amerykanie badają reakcje alergiczne na szczepionki przeciwko COVID-19 Pfizera i Moderny

Amerykański Narodowy Instytut Zdrowia poinformował o rozpoczęciu badań dotyczących ryzyka reakcji alergicznych na szczepionki przeciwko COVID-19 Pfizera i Moderny.

Po podaniu szczepionek przeciwko COVID-19 wykorzystujących technologie mRNA, do jakich należą preparaty Pfizera i Moderny, mogą zdarzyć się reakcje alergiczne, w tym najsilniejsza i najbardziej niebezpieczna, jaką jest wstrząs anafilaktyczny. Takie sytuacje występują rzadko i dochodzi do nich po użyciu innych szczepionek, na przykład preparatów przeciwko grypie. Z tego powodu zaleca się, że osoby zaszczepione odczekały co najmniej 15-20 minut w punkcie szczepień.

Z danych Centrum Kontroli Chorób (CDC) w Atlancie wynika, że reakcje alergiczne po szczepieniach występują bardzo rzadko, zaledwie w 11,1 przypadkach na 1 mln szczepień. Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych (należący do amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia) zamierza sprawdzić, jak często dochodzi do nich po podaniu szczepionek mRNA.

Badaniami objętych zostanie 3,4 tys. osób dorosłych w wieku 18-69 lat, wśród których ma być 60 proc. ochotników, u których stwierdzono wcześniej poważną reakcję alergiczną, do jakiej doszło po spożyciu żywności, ukłuciu przez owady lub zastosowania immunoterapii. Według Reutersa, wyniki tych badań mają być znane jeszcze latem 2021 r.

Wstrząs anafilaktyczny jest silną i zagrażającą życiu reakcją organizmu na czynnik uczulający. Najczęściej pojawia się kilka minut po narażeniu na czynnik uczulający. Objawia się pokrzywką, świądem i zaczerwieniem skóry, obrzękiem na twarzy lub kończynach i zaczerwieniem spojówek. Może dołączać się do tego duszność, napad kaszlu i świszczący oddech oraz obrzęk krtani i spadek ciśnienie krwi. W takiej sytuacji konieczne jest jak najszybsze podanie adrenaliny.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl