Amerykanie będą chłodzić gospodarkę. Wiele wskazuje na droższe kredyty

Amerykański bank centralny najprawdopodobniej spróbuje schłodzić gospodarkę, aby złagodzić presję na wzrost cen. To oznacza konieczność podniesienia stóp procentowych, być może nawet o 50 punktów bazowych.

Amerykański rynek pracy wykazuje się wyjątkową odpornością. Choć bezrobocie wzrosło z 3,4 proc. w styczniu 2023 roku, co było najniższym wskaźnikiem od 1969 roku, do 3,6 proc. w lutym, pracodawcy stworzyli więcej miejsc pracy niż ktokolwiek się spodziewał. To wszystko przy inflacji, którą w Stanach Zjednoczonych oszacowano w styczniu na 6,4 proc.

To za dużo – uważa szef Rezerwy Federalnej (Fed). Jerome Powell ostrzegł już, że bank centralny może podnieść swoją stopę referencyjną szybciej i wyżej niż oczekiwano, bo kontrolowanie cen utknęło w martwym punkcie. Swoją decyzję władze Rezerwy Federalnej ogłoszą decyzję dotyczącą stóp procentowych w środę (22 marca) wieczorem.

Eksperci szacują, że stopy wzrosną o 25 punktów bazowych lub nawet o 50 punktów bazowych. A to z kolei oznaczać będzie wzrost kosztów kredytów.

Decyzja Fedu to zdecydowanie najważniejsze wydarzenie ekonomiczne tygodnia i zapewne zadecyduje o kierunku, w jakim podążą światowe rynki finansowe.

Na tym nie koniec trudnych decyzji. Informacje dotyczące stóp procentowych ogłoszą też w najbliższych dniach władze banków Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Ich decyzje są również bardzo istotne, zwłaszcza z punktu widzenia europejskiej gospodarki.

