Amerykanie blokują działania banku Credit Suisse

Szwajcarski bank Credit Suisse w ostatniej chwili został zmuszony przełożyć publikację swojego raportu finansowego za 2022 rok. Powodem jest interwencja amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Zgodnie z podanymi w lutym 2023 roku przez Credit Suisse szacunkowymi wynikami finansowymi bank w minionym roku poniósł stratę 7,3 miliarda franków szwajcarskich wobec 1,65 miliarda straty w 2021 roku. Na ten tydzień zaplanowano publikację pełnych wyników na poziomie skonsolidowanym.

Jednak w ostatniej chwili przełożono publikację raportu z powodu interwencji amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, której urzędnicy zakwestionowali prawidłowość sporządzenia poprzedniego rocznego sprawozdania finansowego.

To jest nadzwyczajna sytuacja, która ma miejsce dodatkowo w niezwykle trudnym momencie, gdy drugi co do wielkości bank szwajcarski od wielu miesięcy pogrążony jest w chaosie decyzyjnym. Wynika to z długiej serii skandali finansowych i procesów z rządami w sprawie prania brudnych pieniędzy i ukrywania przed organami finansowymi nielegalnych kont swoich klientów.

Odpływ kapitału i generowanie strat na bieżącej działalności bankowej doprowadziły do konieczności przeprowadzenia w końcu minionego roku nowej emisji akcji o wartości 4 miliardów franków szwajcarskich. Niestety nie powstrzymało to klientów od wypłaty depozytów z kont bankowych.

- Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zgłosiła zastrzeżenia w sprawie oceny technicznej wcześniej ujawnionych korekt w sprawozdaniach dotyczące przepływów pieniężnych za lata 2019 i 2020. Dlatego zarząd uważa, że rozsądne jest krótkie opóźnienie publikacji swojego sprawozdania finansowego, aby lepiej odpowiedzieć na złożone zapytania. Nie będzie to miało wpływu na wyniki za 2022 rok - czytamy w komunikacie Credit Suisse.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami bank także w tym roku spodziewa się straty, a poprawa powinna nastąpić po zakończeniu restrukturyzacji czyli dopiero od 2024 roku.

Czy Orlen zmieni nazwę, co dalej z rosyjskim kontraktem na ropę? Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl