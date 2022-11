Amerykanie wytoczyli ciężkie działa przeciwko inflacji

Amerykański bank centralny (Fed) zdecydował decyzji o podwyżce stóp procentowych o 0,75 punktów procentowych do poziomu między 3,75 a 4 procent. Była to czwarta tak znacząca podwyżka Fed w 2022 roku i szósta w tym roku ogóle.

Fed nadal zamierza aktywnie walczyć z wysoką inflacją w Stanach Zjednoczonych, która we wrześniu wyniosła 8,2 procent i była najwyższa od 2008 roku. Amerykański bank centralny podniósł swoją główną stopę procentową o 0,75 punktu procentowego i obecnie jest ona na poziomie między 3,75 a 4 procent.

Była to czwarta tak znacząca podwyżka Fed w tym roku i szósta w ogóle.

W obecnym cyklu zacieśniania polityki monetarnej Fed podniósł stopy proc. łącznie o 375 pb. Stopy proc. w USA są najwyższe od 2008 r., a tempo ich podnoszenia jest najwyższe od początku lat 80., gdy prezesem Fedu był Paul Volcker.

Jeszcze w styczniu 2022 roku przed Komisją Bankową Senatu szef Fed Jerome Powell ostrzegał przed możliwością podwyżek stóp procentowych zakładając, że w marcu tego roku wzrosną one do poziomu 0,25 procent, zaś do końca roku możliwe są jeszcze kolejne dwie podwyżki.

Jednak sytuacja zmieniła się w ostatnich miesiącach, kiedy walka z inflacją stała się najważniejszym celem banku centralnego.

Przedstawiciele Fed mówią obecnie, że przewidują, iż właściwe będą dalsze podwyżki stóp. Wskazują jednak, że skutki dla gospodarki już poczynionych podwyżek będą musiały być brane pod uwagę, aby ustalić tempo, potencjalnie wolniejsze, na kolejnych spotkaniach. Oznacza to, że można spodziewać się w przyszłości kolejnych podwyżek, ale będą już one niższe.

Z komunikatu ogłoszonego po dwudniowym posiedzeniu Fed wynika, że decyzja w sprawie podwyżki stóp procentowych o 0,75 punktu procentowego zapadła jednomyślnie.

Wiele wskazuje na to, że dzisiejsza decyzja Fed wpłynie na dalsze umocnienie dolara do głównych światowych walut.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl