Amerykańscy akcjonariusze złożyli pozew zbiorowy przeciw Credit Suisse

Amerykańscy akcjonariusze Credit Suisse przygotowują się do długiej batalii prawnej związanej z żądaniem odszkodowania za straty spowodowane przejęciem banku przez UBS. Przedstawiciele Sądu Okręgowego w stanie New Jersey poinformowali o tym, że otrzymali pozew zbiorowy przeciwko Credit Suisse złożony w imieniu klientów przez kancelarię adwokacką Kessler Topaz Meltzer & Check.

Akcjonariusze, w tym między innymi fundusze inwestycyjne i fundusze zarządzające aktywami na zlecenie swoich klientów, zarzucają bankowi fałszowanie danych dotyczących bieżącej sytuacji finansowej, prowadzonych operacji i przyszłości całej grupy, przedstawianie nieprawdziwych informacji w komunikatach giełdowych.

Prezes Credit Suisse został pozwany za podawanie nieprawdziwych informacji o sytuacji finansowej banku

Wśród osób, których dotyczy pozew, wymieniany jest prezes Axel Lehmann, a także dyrektor zarządzający Ulrich Koerner i dyrektor finansowy Dixit Joshi. To oni, mając dostęp do wszystkich bieżących informacji na temat kondycji banku, nie poinformowali akcjonariuszy o narastających problemach z płynnością i masowym wycofywaniem depozytów przez klientów.

Skarżący zwracają szczególną uwagę na wypowiedzi prezesa Axela Lehmanna, który na początku grudnia 2022 roku w rozmowie z agencją Bloomberg mówił, że odpływ pieniędzy prawie ustał, a nawet nastąpiło częściowe odwrócenie tego trendu.

Nie jest wykluczone, że do tego pozwu dopiszą się kolejni poszkodowani.

Kilka dni temu nowojorska kancelaria The Rosen Law Firm także złożyła pozew w imieniu dużej grupy akcjonariuszy. Do tego pozwu mogą przystąpić wszyscy ci, którzy kupili akcje Credit Suisse notowane na giełdzie w Nowym Jorku w okresie od 10 marca 2022 do 15 marca 2023 roku i ponieśli stratę sprzedając je na giełdzie.

Ilość pozwów od zdesperowanych akcjonariuszy będzie rosła z każdym tygodniem

Z każdym tygodnie ilość pozwów będzie najprawdopodobniej rosła bowiem wypłaty środków domagają się posiadacze umorzonych obligacji zamiennych na akcje, którzy stracili 16 miliardów franków szwajcarskich.

Problem pozwów sądowych jest jednym z poważniejszych, z którym musi się zmierzyć Sergio Ermotti, który od 5 kwietnia objął stanowisko prezesa banku UBS.

