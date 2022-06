Amerykańska gospodarka zagrożona recesją. Inflacja będzie wysoka

Ekonomiści Bank of America Securities szacują ryzyko recesji w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku na około 40 proc. Utrzymywać ma się też wysoka inflacja.

Ekonomiści Bank of America Securities oczekują, że amerykańska gospodarka wyhamuje prawie do zera do drugiej połowy przyszłego roku, ponieważ zaostrzenie polityki monetarnej przez Fed mocno schłodzi gospodarkę. Analitycy BofA w 2024 r. widzą tylko „skromne” odbicie wzrostu.

- Nasze najgorsze obawy dotyczące Fedu zostały potwierdzone: pozostali daleko w tyle za krzywą i teraz prowadzą niebezpieczną grę w nadrabianie zaległości – napisał w cytowanym przez Reutersa komentarzu Ethan Harris, globalny ekonomista w BofAS, dodając, że firma oczekuje, że Fed podniesie stopy procentowe do „powyżej 4 proc.”.

Fed w środę zdecydował o największej podwyżce stóp procentowych od ponad ćwierć wieku, aby powstrzymać gwałtowny wzrost inflacji. Posunięcie to podniosło docelową stopę funduszy federalnych o trzy czwarte punktu procentowego do przedziału od 1,5 proc. do 1,75 proc.

Również ekonomiści BofA Global obniżyli – z 4,3 proc. do 3,2 proc. - swoje prognozy globalnego wzrostu w tym roku , wskazując na inflację, wojnę na Ukrainie i blokady związane z COVID-19 w Chinach.

Widzą również dalsze ryzyko dla wzrostu w 2022 r., jeśli w Chinach utrzymają się ścisłe blokady, oraz dla wzrostu w 2023 r., jeśli gospodarka Stanów Zjednoczonych pogrąży się w recesji.

