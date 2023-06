Amerykański gigant zainwestuje miliardy dolarów w energię odnawialną. To dla nas szansa

Największy na świecie amerykański fundusz zarządzający aktywami BlackRock utworzył nowy Globalny Fundusz Energii Odnawialnej i liczy na zebranie od inwestorów do 7 miliardów dolarów. Zamierza finansować projekty w krajach OECD.

Amerykański fundusz BlackRock jest największą na świecie spółką zarządzającą aktywami o wartości przekraczającej 10 bilionów dolarów. Oferuje swoim klientom kapitałowe zaangażowanie w akcje, obligacje korporacyjne i rządowe oraz liczne fundusze celowe. Obecnie trwa zbieranie środków do Globalnego Funduszu Energii Odnawialnej. Według wstępnych szacunków zainteresowanie jest bardzo duże i możliwe jest, że nawet 7 miliardów dolarów zasili ten fundusz.

Fundusz ma być skoncentrowany na inwestycjach w krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i będzie wspierał finansowo inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym zwłaszcza panele fotowoltaiczne i wiatraki, a także w magazyny energii i rozwój infrastruktury przesyłowej.

- Zapotrzebowanie inwestorów na wsparcie takich projektów bardzo rośnie, szczególnie jest to widoczne w ostatnich latach. Dzieje się tak, ponieważ coraz więcej podmiotów, w tym małych i średnich firm, musi dostosować swoje portfele zakupu energii do przejścia na gospodarkę zeroemisyjną - mówi cytowany w komunikacie szef projektów do spraw infrastruktury klimatycznej w BlackRock David Giordano.

W zależności od zebranej kwoty fundusz dokona od 18 do 22 inwestycji we wczesne i dojrzałe projekty, jest także zainteresowany możliwością współfinansowania. Z tych zapowiedzi wynika, że także dobrze przygotowane inwestycje w naszym kraju mogą mieć szanse na pozyskanie funduszy z Globalnego Funduszu Energii Odnawialnej.

BlackRock jest akcjonariuszem globalnych spółek notowanych na wszystkich giełdach. Na liście są między innymi: ExxonMobile, TotalEnergies, Microsoft, Nestle, Google. Zaangażowany jest także wPolsce gdzie ostatnio ujawnił się z pakietem nieco ponad 5 procent akcji w Banku Pekao.

