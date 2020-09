Amerykański producent grilli buduje zakład w Zabrzu

Amerykański producent grilli Weber-Stephen Products rozpoczął budowę pierwszego w Polsce zakładu produkcyjnego w Zabrzu na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wartość inwestycji to ponad 200 mln zł, zakład ma docelowo zatrudniać 300 osób.

"Cieszymy się, że dzięki naszej nowej inwestycji będziemy mogli zapewnić jeszcze lepszą obsługę naszych fanów grillowania na całym świecie, zwłaszcza w Europie" - powiedział podczas środowej uroczystości "wbicia łopaty" pod budowę nowego zakładu prezes Weber-Stephen Products LLC Chris Scherzinger. "Fabryka w Zabrzu to kolejny, kluczowy krok" - dodał.

Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dr Janusz Michałek przypomniał, że Weber Stephen Products kupił działkę na terenie strefy w Zabrzu w lutym 2020 r. "Takie firmy, jak nasz nowy inwestor, to ambasadorowie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i regionu na świecie" - zaznaczył.

"W Zabrzu jeszcze niedawno funkcjonowało osiem kopalń. Dziś po tych wielkich zakładach pracy zostało tylko wspomnienie. Dlatego podejmujemy intensywne działania zmierzające do zwiększania potencjału gospodarczego naszego miasta. Poprzez przygotowanie atrakcyjnych terenów, a następnie pozyskanie we współpracy z KSSE inwestorów generujemy nowe miejsca pracy oraz zwiększamy wpływy z podatków do budżetu miasta" - powiedziała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Z kolei wiceminister rozwoju Olga Semeniuk w liście gratulacyjnym zwróciła uwagę, że Polska jest bramą do ekspansji na kolejne rynki dla prestiżowych firm i ich marek, takich jak grille Weber.

Otwarcie zabrzańskiego zakładu planowane jest na sierpień 2021 r.