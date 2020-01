Amerykański resort pracy zabroni mediom wnoszenia komputerów na ogłaszanie danych

Ministerstwo pracy USA zabroni dziennikarzom wnoszenia komputerów do pomieszczeń, gdzie otrzymują oni informacje o najnowszych oficjalnych danych gospodarczych; resort uzasadnia to obawą przed ich "przedwczesnymi wyciekami" - podaje dziennik "Financial Times".

Zmiany wejdą w życie 1 marca tego roku i według dziennika mogą wywrzeć bardzo duży wpływ na rynki finansowe - szczególnie na firmy podejmujące szybkie decyzje w oparciu o najnowsze statystyki. Biuro Statystyki Pracy (Bureau of Labor Statistics), które kontroluje większość publikacji danych rządu federalnego w USA, uzasadnia swoją decyzję wnioskami zawartymi w raporcie z 2014 roku. Stwierdzono wówczas, iż możliwość wczesnego ujawniania danych przez dziennikarzy "w sposób niezamierzony kreuje niesprawiedliwą przewagę konkurencyjną określonych firm medialnych i ich klientów".

Według "Financial Timesa" planowane przez resort zmiany okażą się szczególnie dotkliwe dla agencji Bloomberga, która swoim klientom dostarcza również dane finansowe i gospodarcze. Większość tej korporacji kontroluje miliarder Michael Bloomberg, który ubiega się o otrzymanie nominacji prezydenckiej ze strony Partii Demokratycznej w USA i bardzo często jest celem ataków ze strony obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa - pisze londyńska gazeta.

Specjalnie zabezpieczone pomieszczenia dla dziennikarzy, gdzie mogą oni zapoznać się z najnowszymi danymi gospodarczymi, udostępniane są przez amerykański resort akredytowanym firmom medialnym. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się one wśród agencji prasowych takich jak Reuters czy Bloomberg, które oferują specjalistyczne usługi informacyjne oparte o dane, które mogą być sczytywane przez maszyny, a także pogłębioną analizę gospodarczą i ekonomiczną oraz serwis aktualności. Dla tych redakcji szybkość dostarczania informacji jest kluczową zaletą przy sprzedaży usług, dlatego konkurują ze sobą, również na polu zaawansowania - ocenia "FT".