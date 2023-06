Amerykański rząd ma najwięcej bitcoinów na świecie. Oto czemu ich nie sprzedaje

Administracja w Waszyngtonie jest prawdopodobnie w posiadaniu większej ilości bitcoinów niż jakikolwiek inny kraj na świecie. Na razie jednak nic z nimi nie robi.

Miesięcznik "Forbes" szacuje, że Departament Skarbu ma 207 189 bitcoinów, które są warte łącznie 5 mld dolarów. Podczas gdy wiele krajów zdecydowało się ich pozbyć, Stany Zjednoczone na razie je skrzętnie przechowują. Według "Forbesa" w 2022 roku miały 69 640 bitcoiny, co na tamten czas stanowiło 94 proc. wszystkich z nich.

Liczba bitcoinów w rękach amerykańskiej administracji rosła często w wyniku ich konfiskaty. Tylko w 2020 roku Departament Sprawiedliwości zajął równowartość 1 mld dolarów w bitcoinach.

Podobnie postępowały agendy rządowe w innych krajach, co było wynikiem kryzysu na rynku kryptowalut i chęcią rozprawienia się z tym problemem.

Firma Elementus, zajmująca się analizowaniem technologii blockchain, podaje, że w latach 2013-2022 bitcoiny popłynęły do 11 krajów. Dlaczego jednak amerykański rząd nie decyduje się na jakiekolwiek kroki, by pozbyć się nieco kłopotliwego kapitału? Przypuszcza się, że Departament Sprawiedliwości czeka, aż Kongres uchwali prawo, które zdefiniuje politykę wobec kryptowalut, zanim zacznie je zbywać.

Bitcoin to najpopularniejsza kryptowaluta na świecie, powstała po kryzysie finansowym w 2008, po to by stworzyć zdecentralizowany środek płatniczy odporny na wahania, ponieważ nie podlega nadzorowi scentralizowanych organów jak banki centralne.

Bitcoin przeżywał już wiele wzlotów i upadków, jednak po dramatycznych spadkach w 2022 roku, znowu zaczął się odbijać i od stycznia do kwietnia 2023 roku wartość bitcoina poszła do góry aż o 80 proc. Dziś również radzi sobie dobrze. Za jednego bitcoina trzeba dać około 25 580 dolarów.

