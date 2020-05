Amica mimo epidemii poprawia wyniki

W pierwszym kwartale roku Amica zwiększyła nieco sprzedaż i poprawiła zysk netto. Pandemia koronawirusa w niewielkim stopniu odbiła się na wynikach Amiki, ale spółka przygotowuje się na większy jej wpływ w drugim kwartale.

Czytaj także: Amica wstrzymuje produkcję przez koronawirusa - Widzimy pozytywne symptomy odreagowania rynkowego w maju, ale liczymy się z długotrwałą odbudową popytu na sprzęt AGD w Europie. Dlatego w ramach dostosowania się do aktualnej sytuacji wprowadziliśmy liczne programy oszczędnościowe w zakresie kosztów operacyjnych, redukujemy lub przesuwamy wydatki inwestycyjne, występujemy o wsparcie z rządowych planów pomocowych w krajach siedziby spółek grupy, ograniczyliśmy też już koszty wynagrodzeń – mówi Michał Rakowski.Zawarcie 16 kwietnia tego roku porozumienie ze Związkiem Zawodowym i przedstawicielami pracowników oznacza obniżenie wymiaru etatów o 20 proc. dla pracowników godzinowych i ryczałtowych oraz proporcjonalne obniżenie wynagrodzenia, brak podwyżek i zawieszenie systemu premiowego do końca 2020 roku. Wynagrodzenia zarządu i rady nadzorczej są zmniejszone o 30 proc., a prezes Jacek Rutkowski całkowicie zrezygnował z wynagrodzenia na czas trwania porozumienia. Co ważne, Grupa Amica utrzyma zatrudnienie pracowników etatowych na obecnym poziomie.- Na koniec marca mieliśmy stabilną sytuację finansową, zakładamy utrzymanie bezpiecznych wskaźników finansowych także w kolejnych okresach. Bierzemy pod uwagę różne scenariusze rozwoju sytuacji i zamierzamy tak prowadzić działalność operacyjną, aby minimalizować negatywny wpływ pandemii koronawirusa na wyniki finansowe – podkreśla Michał Rakowski.