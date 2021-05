Amica podwaja zysk i zapowiada większe inwestycje

Amica zwiększyła przychody o jedną piątą i podwoiła zysk, pomimo uruchomionych już m.in. wydatków marketingowych. Wyniki Grupy Amica znajdują się pod coraz mocniejszą presją kosztową surowców i transportu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Kolej jako krótkoterminowa alternatywa

Zarząd rekomenduje dywidendę

Według Michała Rakowskiego w zakresie cen stali nastąpiła stabilizacja na wysokim poziomie. - Ceny są dwukrotnie wyższe niż w ubiegłym roku. Skoczyły z 600 do 1100 euro za tonę. To pokazuje jak silna jest presja na koszty materiałowe. Ustabilizowała się także sytuacja z dostępnością. Pod tym względem najgorszy był przełom marca i kwietnia, kiedy część fabryk musiała nawet zatrzymać produkcję. Nam udało się ją utrzymać. Dziś wydaje się, że ta dostępność jest dobra, ale do końca roku trzeba się przyzwyczaić do tak wysokiego poziomu cen. Nieuniknione jest przerzucenie tych kosztów na klientów. Już zasygnalizowaliśmy podwyżki odbiorcom, a spodziewam się, że od 3 kwartału będą widoczne dla klientów końcowych - powiedział Michał Rakowski.Dobre wyniki pierwszego kwartału wynikały częściowo z tego, że utrzymanie cen komponentów na poziomie z końca 2020 roku pozwoliło zwiększyć marże. Presja dostawców na podniesienie cen odbije się negatywnie na marżach drugiego kwartału.Wpływ na koszty ma także transport. W tym wypadku nie sprawdziły się spodziewane na początku roku obniżki. - Blokada kanału spowodowała, że spadkowa tendencja została zahamowana, a nawet ceny są wyższe. Organizacja logistyki jest mocno rozchwiana - powiedział Michał Rakowski. Amica duży nacisk kładzie na wybór tego, skąd płyną towary.- W różnych portach Chin są różne ceny i staramy się z tego tytułu osiągać przewagi. Wzrosła rola transportu kolejowego, jako alternatywy dla statków - wyjaśnia Michał Rakowski i dodaje, że ze względu na wyższe ceny nie jest to rozwiązanie długoterminowe. Obecnie wyższe koszty są dzielony z siecią dostaw.Wspomniana wcześniej solidna baza finansowa roku 2020 i pomyślny rozwój sytuacji na początku roku 2021 pozwoliły zarządowi na zarekomendowanie 6 zł dywidendy na akcję (dwa razy więcej niż rok wcześniej). Finalną decyzję w tej sprawie podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na 15 czerwca br. Projekt uchwały zakłada dzień dywidendy 22 czerwca, a jej wypłatę 29 czerwca br.Według Michała Rakowskiego trudno prognozować wyniki kolejnych miesięcy. Styczeń i luty były naturalnie napędzany wysoką sprzedażą w IV kwartale – klienci uzupełniali zapasy czekając na otwarcie gospodarek. - W kwietniu i maju widzimy pewne spowolnienie, ale sprzedaż nie odbiega mocno od naszych założeń. Wygląda na to, że czerwiec także będzie zbliżony do oczekiwań. Otwarcie turystyki, gastronomii i hotelarstwa spowoduje, że częściowo w tych segmentach ludzie zaczną wydawać pieniądze i nie wiadomo, jak zareaguje rynek AGD - mówi Michał Rakowski, ale dodaje, że nie sądzi, aby nastąpiły bardzo duże spadki.