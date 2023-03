Amica utrzymała sprzedaż, ale straciła zyski. Dywidendy raczej nie wypłaci

Grupa Amica w 2022 roku utrzymała przychody ze sprzedaży na poziomie roku 2021. Skokowy wzrost kosztów spowodował jednak mocne obniżenie zysków. Ostatecznie spółka skończyła rok niewielką stratą netto. Nie planuje wypłacać dywidendy.

W ubiegłym roku przychody grupy Amica wyniosły 3,416 mld zł. To o 0,5 proc. mniej niż rok wcześniej.

Zysk EBITDA (zysk operacyjny przed opodatkowaniem i amortyzacją) wyniósł 87,7 mln złotych, co oznacza spadek rok do roku o 59,4 proc.

Na poziomie netto grupa odnotowała stratę w wysokości 9,7 mln złotych. To spadek o 108,7 proc.

Grupa Amica w pełnym wyzwań dla branży AGD roku 2022 roku utrzymała przychody na poziomie 3,4 mld zł. Podobnie jak pozostali europejscy producenci, największy polski wytwórca AGD odczuł skokowy wzrost bazy kosztowej, w szczególności w obszarze surowców, komponentów i wynagrodzeń. Nie zostało to w pełni skompensowane podwyżkami cen sprzedaży, zwłaszcza że spowodowany wybuchem wojny wzrost inflacji zmniejszył popyt. Spadek ten miał wynieść 10 – 20 proc. w sektorze AGD, zależnie od rynku.

- Rzeczywistość przerosła nasze wyobrażenia i wybuch wojny w Ukrainie mocno wpłynął na działalność spółki. Wojna spowodowała znaczny wzrost cen nośników energii i zahamowała pojawiający sią w końcu 2021 sygnały spadku cen surowców – powiedział Jacek Rutkowski, prezes zarządu grupy Amica, podczas konferencji podsumowującej wyniki 2022 roku.

Stopniowa poprawa po bardzo złym początku roku

Wraz z efektem wysokiej bazy porównawczej wzrost kosztów negatywnie wpłynął na dynamiki rezultatów finansowych prezentowanych w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku. Dodatkowo od końca lutego – w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę - potencjał sprzedażowy rynków wschodnich skokowo się zmniejszył. W efekcie drugi kwartał zeszłego roku Grupa Amica zakończyła ujemnymi wynikami finansowymi, które w trzecim kwartale były już jednak wyraźnie lepsze. Dobre rezultaty wypracowane w czwartym kwartale pozwoliły z kolei Amice powrócić do pozytywnej wartości zysku operacyjnego i zysku brutto narastająco od początku roku, wyraźnie zwiększając też wynik na poziomie EBITDA.

- Tego od lat już w naszej firmie nie widzieliśmy – powiedział Jacek Rutkowski. Innym dawno nie widzianym w grupie Amica zjawiskiem będzie najprawdopodobniej brak dywidendy. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale Jacek Rutkowski stwierdził, że prawdopodobnie zarząd będzie rekomendował rezygnację z wypłacania dywidendy za rok 2022. - Mamy nadzieję, że rok 2022 to wypadek przy pracy i w 2023 wrócimy do wypłacania dywidendy – powiedział Jacek Rutkowski, dodając, że w obecnej bardzo niepewnej sytuacji grupa chce zachować większą rezerwę finansową.

Niepewna sytuacja zmusiła Amikę do opóźnienia wskazania nowej strategii

W komunikacie prasowym Amica zaznacza, że w ubiegłym roku wyraźnie wzmocniła bilans i prezentuje bardzo dobrą sytuację finansową. Jako przykład podaje rekordowo niski wskaźnik długu netto do EBITDA (0,63x), zanotowany nawet pomimo istotnego spadku wyników finansowych. Grupa Amica wygenerowała również prawie 379 mln zł gotówki z działalności operacyjnej.

- Zmniejszyliśmy o 40 proc., czyli o 105 mln zł, zadłużenie kredytowe, wydaliśmy ponad 73 mln zł na inwestycje oraz wypłaciliśmy blisko 27 mln zł w formie dywidendy. Mimo to posiadaliśmy na koniec grudnia ponad 166 mln zł środków pieniężnych, czyli prawie trzy razy więcej niż rok wcześniej. Będziemy obserwować rozwój sytuacji na europejskim rynku AGD i podejmować dalsze działania wspierające nasze wyniki finansowe – wskazuje Michał Rakowski, członek zarządu grupy Amica ds. finansowych i zasobów ludzkich.

Niespodziewane pogorszenie sytuacji gospodarczej i utrzymująca się niepewność dotycząca rynku, łańcuchów dostaw i cen surowców, komponentów oraz nośników energii spowodowały, że grupa zdecydowała się wyrzucić do kosza przygotowaną w ubiegłym roku strategię na najbliższe lata, którą pierwotnie miała zamiar zaprezentowani na konferencji wynikowej.

- Nie przewidywaliśmy tak wielkich zmian. W drugiej połowie roku zaczniemy prace nad nową strategią. Być może będą to 2 części: strategia na 2 – 3 lata i strategia długoterminowa – powiedział Jacek Rutkowski, zaznaczając, że nową strategię grupa powinna zaprezentować w końcu przyszłego roku.

W tym roku sytuacja nadal pozostaje bardzo trudna i nieprzewidywalna

Przedstawiciele Amiki podkreślali, że sytuacja w tym roku nadal pozostaje bardzo niepewna. Z jednej strony to wynik presji czynników zmniejszających popyt, a z drugiej kosztów. Zarówno w przypadku stali, jak i komponentów elektronicznych początek 2023 roku odwrócił obserwowany w końcu ubiegłego roku spadkowy trend cen. - Nie odczuwamy problemów z dostępnością elektroniki i w porównaniu z ubiegłym rokiem to jest dobra informacja – powiedział Michał Rakowski.

Jacek Rutkowski stwierdził, że kryzysy przyszły w bardzo niekorzystnym dla spółki momencie. - Zainwestowaliśmy w rozszerzenie mocy, rozwijaliśmy kanały dystrybucyjne, a COVID zaburzył obraz rynku. Do tego doszła wojna, w wyniku której mamy inflację i recesję, a z tym spadek popytu – powiedział Jacek Rutkowski i dodał, że ma nadzieję na odwrócenie trendu w tym roku. Spadek popytu spowodował, że fabryka we Wronkach pracuje z niższymi niż powinna wskaźnikami wykorzystania mocy. Rutkowski ma nadzieję na utrzymanie w tym roku wykorzystania mocy na poziomie 70 – 75 proc.

- Pracujemy nad kolejną długoterminową strategią rozwoju, rozwijamy rynki zagraniczne i inwestujemy w efektywność. Jestem przekonamy, że rok 2023 powinien przynieść pozytywne informacje dla naszych akcjonariuszy – podsumował Jacek Rutkowski.

