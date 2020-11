Amica zapowiada nową strategię, już z koronawirusowymi doświadczeniami

Michał Rakowski, dyrektor finansowy Grupy Amica poinformował, że w pierwszym półroczu 2021 pojawi się nowa długoterminowa strategia. Na jej kształt z pewnością wpłynie pandemia, która na pewnych elementach działania odbija się trwale.

Czytaj także: Stabilne wyniki Grupy Amica Pandemia może także długofalowo wpłynąć na koszty marketingu i komunikacji. – Po tym roku mamy doświadczenia, wskazujące, że w pewnych obszarach budżet można ograniczyć i to utrzymamy – zapewnił Michał Rakowski. Stwierdził przy tym, że w przyszłym roku grupa będzie chciała poświęcić więcej uwagi marketingowi marki Fangor na rynku hiszpańskim, aby sprzedaż była realizowana na poziomach celów, jakie dla tej marki wyznaczono.Michał Rakowski dość optymistycznie podchodził do wyników czwartego kwartału. W Niemczech sytuacja jest stabilna i tak powinno pozostać. - Nieco gorzej jest we Francji i Wielkiej Brytanii, które są mocniej dotknięte przez lockdown, ale nasi klienci nie anulują wcześniejszych zamówień. Na koniec listopada sytuacja była stabilna. Przed nami grudzień, kiedy klient ostateczny dokonuje największych zakupów. Dystrybutorzy mają wówczas największe pole do działania – powiedział Michał Rakowski. Jego zdaniem otwarcie galerii handlowych w Polsce spowoduje, że obecny lockdown nie będzie miał takiego wpływu jak wiosenny.