Amica zwiększyła zdolność produkcyjną fabryki we Wronkach

Grupa Amica zwiększyła zdolność produkcyjną w swojej fabryce we Wronkach (Wielkopolskie). Dzięki modernizacji linii produkcyjnych, może w niej powstawać 2,5 mln urządzeń dużego AGD rocznie.

W 2020 roku z linii produkcyjnych fabryki zjechało ponad 2 mln kuchni i płyt.

Jak poinformował we wtorek wiceprezes zarządu Grupy Amica Marcin Bilik, wzrost mocy produkcyjnych jest związany z postępującą ekspansją Grupy Amica na rynkach międzynarodowych i rosnącym zapotrzebowaniem na sprzęt AGD.

Wdrożone w zakładzie zmiany dotyczą zarówno tłoczni, gdzie jest rozbudowywany park tras postępowych, jak i emalierni, w której zainstalowano nową kabinę lakierniczą.

"Zmodernizowaliśmy też wydział montażu, co było dużym wyzwaniem operacyjnym. Dodatkowo unowocześniamy cały obszar podzespołów" - powiedział wiceprezes zarządu.

Marcin Bilik podkreślił, że jednym z filarów prowadzonej transformacji cyfrowej jest robotyzacja procesu produkcji; na wybranych odcinkach powstawania urządzeń proces ten odbywa się automatycznie. W ostatnim czasie w fabryce pojawiły się kolejne roboty, które wspierają proces klejenia nakładek na drzwi i tablice urządzeń.

Producent AGD inwestuje także w rozwiązanie, które umożliwi samodzielne wykonanie nadruku na płytach, co wpłynie na większą elastyczność produkcji oraz skrócenie czasu od zamówienia do powstania gotowego wyrobu.

"Prowadzona przez nas transformacja technologiczna ma na celu również obniżanie oddziaływania na środowisko. Jesteśmy już na etapie końcowym prac nad projektem kogeneracji, który umożliwi nam odzyskanie ok. 1/3 zużywanej do produkcji energii. Przygotowujemy się też do budowy nowej oczyszczalni" - powiedział Marcin Bilik.

Grupa Amica to wiodący europejski producent sprzętu gospodarstwa domowego. W portfelu grupy znajdują się marki: Amica (Europa Środkowa i Zachodnia), Hansa (Europa Wschodnia), Gram (Skandynawia), CDA (Wielka Brytania) oraz Fagor (Hiszpania). Na całym świecie zatrudnia ponad 3 tys. osób, dostarcza do klientów na blisko 70 rynkach na świecie ok. 5 mln urządzeń rocznie.

