AmRest znacznie poprawił przychody, ale zysk spadł

AmRest prowadzi restauracje w 25 krajach w oparciu o własne marki oraz franczyzę znanych sieci takich, jak: KFC, Starbucks, Burger King i Pizza Hut. W I kwartale przychody grupy wzrosły do 507 milionów euro i były znacząco lepsze niż w roku minionym. Na wyniki wpływ miała także decyzja zawieszenia działalności w Rosji.

AmRest miał w I kwartale 2022 roku przychody na poziomie 507 milionów euro wobec 380 milionów przed rokiem i były one zgodne z wcześniej podawanymi szacunkami. Zysk netto to było 100 tysięcy euro wobec 19,9 miliona euro w 2021 roku. Zysk EBITDA wyniósł 75,3 miliona euro podczas gdy przed rokiem było to 49,6 miliona euro.

AmRest Holding po rozpoczęciu agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę i wprowadzeniu w życie unijnych sankcji rozpoczął proces zawieszania działalności marek KFC i Pizza Hut na terenie Rosji. Na początku tego roku działało na tym rynku 278 lokali w tym 6 w Armenii i 5 w Azerbejdżanie. 62 restauracje były zlokalizowane pomiędzy dwoma głównymi miastami czyli Moskwą i Sankt Petersburgiem.

W minionym roku łączne przychody grupy wyniosły 1,917 miliarda euro z czego wszystkie marki franczyzowe działające w Rosji miały 185,2 miliona euro czyli odpowiadały za około 10 procent sprzedaży ogółem .

Na początku marca spółka deklarowała, że zamierza otworzyć w tym roku ponad 150 nowych restauracji, a CAPEX miał wynieść na wszystkich rynkach ponad 150 milionów euro. Nie jest jednak wykluczone, że nowa sytuacja, która dotyczy głownie sytuacji w Rosji może doprowadzić do weryfikacji tych planów.

