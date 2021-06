Analitycy: cena aluminium ustabilizuje się w połowie dekady

Średnia cena aluminium wyniesie w tym roku 2 450 dol. za tonę, a w 2023 r. wzrośnie do 3 250 dol. za tonę - prognozuje bank inwestycyjny Goldman Sachs. Dodano, że cena metalu, będącego jednym z kluczowych w procesie dekarbonizacji gospodarek, ustabilizuje się w połowie dekady.

Analitycy Goldman Sachs opublikowali nową prognozę cen aluminium. Podkreślono, że metal ten jest jednym z istotniejszych surowców potrzebnych do dekarbonizacji gospodarek, a jednocześnie jego produkcja zanieczyszcza środowisko naturalne.

Zdaniem analityków w 2021 r. aluminium osiągnie średnią cenę 2 450 dol. za tonę. W 2022 r. ma być to "2 900 dol./t, w 2023 roku 3 250 dol./t" - wskazano w poniedziałkowej informacji banku.

Według GS cena aluminium osiągnie stabilny poziom w połowie dekady - w 2024 r. wyniesie 3 400 dol. za tonę, a w 2025 r. - 3 500 dol.

Jak przekazano w informacji, ekonomiści banku podnieśli "12-miesięczną cenę docelową do 3 000 dol./t z 2 650 dol./t, co oznacza blisko 20 proc. wzrost". Dodano, że aluminium "znajduje się obecnie we wczesnej fazie wieloletniego rynku byka".

