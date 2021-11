Analitycy: ceny detaliczne paliw przez ostatni tydzień wzrosły

Ceny paliw na stacjach przez ostatni tydzień znów wzrosły, choć przez ostatnie dni zmiany cen są niewielkie - oceniają analitycy. Wskazują m.in., że presję na utrzymanie cen wywierają najwięksi gracze - Orlen i Lotos.

Według środowych szacunków portalu e-petrol.pl, w ciągu tygodnia ogólnopolska średnia dla benzyny 95 wzrosła o 4 grosze do 5,98 zł za litr. W przypadku średniej dla oleju napędowego i autogazu podwyżki były dwugroszowe, a obecne średnie poziomy to odpowiednio 5,99 i 3,21 zł za litr.

Według e-petrol.pl, najniższe ceny są obecnie w Wielkopolsce. Najdrożej benzynę 95 oraz diesel tankuje się w Małopolsce. W przypadku oleju napędowego identyczna cena - 6,02 zł za litr obowiązuje też na Mazowszu i Lubelszczyźnie. W województwie lubelskim z ceną 3,27 zł za litr najdroższy jest autogaz.

Jak zwraca uwagę Urszula Cieślak z Biura Maklerskiego Reflex, najwięksi gracze, czyli Orlen i Lotos trzymają ceny detaliczne poniżej 6 zł, co powstrzymuje lokalną konkurencję przed podnoszeniem cen. Choć na różnych stacjach mogły się pojawić niewielkie korekty, to zdecydowanych ruchów cenowych w ostatnich dniach nie widać - powiedziała PAP Urszula Cieślak. Zwróciła też uwagę, że obecny poziom cen daje się utrzymać kosztem marż detalicznych. Gdybyśmy dzisiaj chcieli osiągnąć poziom marż z wakacji, to ceny na stacjach byłyby na poziomie 6,15-6,20 zł za litr - oceniła. Zwróciła też uwagę, że ceny hurtowe są nadal wysokie, minimalnie poniżej cen rekordowych.

Urszula Cieślak oceniła też, że na rynku ropy nie widać wyraźnej poprawy sytuacji, choć ceny nie rosną. W środę ropa Brent utrzymuje się w granicach 83, a WTI - 82 dol. za baryłkę. W czwartek odbędzie się spotkanie grupy OPEC+, ale nie należy się spodziewać większych zmian, raczej potwierdzenia wcześniejszej decyzji o wzroście wydobycia o 400 tys. baryłek dziennie - dodała.

