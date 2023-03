Analitycy: deweloperzy zbudowali w Polsce w ub. r. ponad 300 tys. metrów kw. powierzchni handlowej

Deweloperzy wybudowali w 2022 r. na polskim rynku ponad 300 tys. metrów kw. nowej powierzchni handlowej, co było najwyższym wynikiem od 2018 r. - wskazała firma doradcza Knight Frank. Dodała, że inwestorzy chętniej wybierali małe miasta do 100 tys. mieszkańców.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W ubiegłym roku największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się obiekty handlowe o małej skali, tj. parki handlowe oraz projekty typu strip mall. "Od strony inwestycyjnej wolumen transakcji nieruchomości handlowych wzrósł o ponad 60 proc. w porównaniu z 2021 r." - wskazano w środowej informacji Knight Frank.

Dodano, że zasoby handlowe w Polsce wyniosły na koniec 2022 r. 12,6 mln m kw., z czego ponad połowa była zlokalizowana w ośmiu największych aglomeracjach. "W ubiegłym roku deweloperzy dostarczyli na polski rynek ponad 300 tys. m kw. nowej powierzchni handlowej, co było najwyższym wynikiem od 2018 r. kiedy ukończono 365 tys. m kw." - przekazano.

Według Bożeny Garbarczyk z Knight Frank, cytowanej w informacji, najwyższa aktywność deweloperów skupiła się na małych miastach do 100 tys. mieszkańców. "Tam zrealizowano ponad 60 proc. nowej podaży, przy czym w zdecydowanej większości były to niewielkie projekty lub ich rozbudowy (poniżej 10 tys. m kw.)" - wskazała Garbarczyk.

Na koniec 2022 r., jak poinformowano, w Polsce na etapie realizacji było nieznacznie ponad 255 tys. m kw. powszechni handlowej, z czego 64 proc. powstaje w małych miastach.

"Tak wysoka aktywność na najmniejszych rynkach handlowych w Polsce spowodowana jest wysokim nasyceniem powierzchnią handlową większych miast. Można oczekiwać, że w perspektywie średniookresowej mniejsze miasta nadal będą głównym punktem zainteresowania inwestorów" - oceniła Garbarczyk.

Dodano, że w ubiegłym roku w ośmiu największych aglomeracjach w Polsce odnotowano spadek wskaźnika pustostanów w ciągu roku o 0,6 pp. do 4,7 proc. Wzrost pustostanów widoczny był w czterech lokalizacjach, przy czym największy - w Szczecinie (z 3,8 proc. do 4,6 proc.), natomiast spadek pustostanów dotyczył pozostałych aglomeracji - największy we Wrocławiu (z 7,1 proc. do 4 proc.) oraz na Śląsku (z 5,1 proc. do 3,4 proc.).

Zdaniem ekspertów po dwóch latach ograniczonego popytu na aktywa handlowe ze strony inwestorów kapitałowych, sektor handlowy odzyskuje udział w rynku. "Nieruchomości handlowe zakończyły 2022 r. z wolumenem transakcji na poziomie 1,45 mld euro, a odnotowana wartość zainwestowanego kapitału była wyższa o ponad 60 proc. w porównaniu do roku 2021" - stwierdziła Małgorzata Krzystek z Knight Frank. Dodała, że jest to poniżej wartości sprzed pandemii, "kiedy średniorocznie od strony inwestycyjnej aktywa handlowe przyciągały kapitał na poziomie około 2 mld euro".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl