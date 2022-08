Analitycy: inflacja w sierpniu spadła do ok. 15,3 proc.

Oczekujemy, że inflacja w sierpniu spadła do 15,3 proc. – powiedział ekonomista Banku Pekao Piotr Bartkiewicz. Jego zdaniem będzie to przede wszystkim efektem spadku cen paliw.

W lipcu 2022 r. - według danych GUS - inflacja wyniosła 15,6 proc.

Inflacja spada dzięki spadkom cen paliw

"Oczekujemy, że inflacja w sierpniu spadła do 15,3 proc. To będzie przede wszystkim efekt spadku cen paliw o jakieś 9 proc. w ujęciu miesięcznym" - powiedział Piotr Bartkiewicz. Dodał, że paliwa będą miały największy wpływ na obniżkę. "Za to w przypadku cen żywności nie spodziewamy się niczego spektakularnego, będzie nieco wyżej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego" - wskazał.

Zdaniem Piotra Bartkiewicza w najbliższych miesiącach można się spodziewać albo utrzymywania się wskaźnika wzrostu cen na zbliżonym poziomie do sierpniowego, albo niewielkiego spadku.

"Jesteśmy w środku inflacyjnego płaskowyżu i wygląda na to, że wrześniowy odczyt będzie na poziomie zbliżonym do sierpniowego. To, jak sytuacja będzie kształtować się w październiku, zależy od tego, czy Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdzi zmiany taryf, o które wnioskują firmy energetyczne, i co będzie z cenami ciepła, kanalizacji i wody" - powiedział ekonomista Banku Pekao.

Nowe taryfy na energię mogą znów ruszyć inflację

Uważa on, że inflacja do końca roku nieco spadnie, jednak na początku 2023 r. URE będzie zatwierdzać taryfy energetyczne na nowy rok. I od tego będzie zależeć wysokość inflacji na początku przyszłego roku. Ale to nie zmienia prognozy, że jesteśmy blisko końca cyklu podwyżek stóp procentowych - wskazał.

"Można się spodziewać jeszcze jednej, maksymalnie dwóch podwyżek stóp procentowych o 25 pkt. bazowych. Chodzi o to, aby nie robić zbyt szybkiego przejścia w polityce pieniężnej, oraz aby uwzględnić fakt, że polityka fiskalna zapowiada się na luźniejszą, niż można było się spodziewać jeszcze w lipcu" - powiedział Bartkiewicz.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl