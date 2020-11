Analitycy ING: gospodarka przyspieszyła głównie dzięki konsumpcji gospodarstw domowych

Polska gospodarka przyspieszyła w trzecim kwartale tego roku głównie dzięki poprawie konsumpcji gospodarstw domowych - informują analitycy ING w komentarzu do poniedziałkowych danych GUS o produkcie krajowym brutto w trzecim kwartale tego roku.

GUS poinformował w poniedziałek, że produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w trzecim kwartale 2020 r. zmniejszył się realnie o 1,5 proc. rok do roku wobec wzrostu o 4,4 proc. w analogicznym kwartale 2019 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego).

Z danych GUS wynika ponadto, że w trzecim kwartale br. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zwiększył się realnie o 7,9 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był niższy niż przed rokiem o 1,8 proc.

Przyspieszenie gospodarki w minionym kwartale to głównie efekt odbicia konsumpcji gospodarstw domowych, która wzrosła o 0,4 proc. rok do roku - komentują analitycy ING.

- Przyspieszenie gospodarki w minionym kwartale to głównie efekt odbicia konsumpcji gospodarstw domowych, która wzrosła o 0,4 proc. rok do roku. Takie odbicie to efekt typowy dla katastrof naturalnych, w tym przypadku zadziałał dodatkowo efekt popytu odroczonego, wzmocniony przez rekordowy impuls fiskalny, który zapobiegł skokowi bezrobocia i wzmocnił skłonność do wydatków - komentują dane GUS analitycy z ING.





PKB w 3kw2020 nieco lepiej: -1,5%r/r. Konsumpcja już powyżej poziomu z 4kw2019, inwestycje daleko. Covid pogłębił niekorzystna strukturę PKB, rząd chce pobudzić inwestycje zaczynając w 2021 od publicznych w nadziei że prywatne dołączą. Środki publiczne (własne i z UE) kluczowe pic.twitter.com/uWpTSNoqRm — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) November 30, 2020

Zwracają oni uwagę, że inwestycje w trzecim kwartale tego roku pozostały niemal tak słabe jak kwartał wcześniej, kiedy uderzyła pierwsza fala Covid-19. Spadły one bowiem w trzecim kwartale o 9 proc., podczas gdy w drugim kwartale spadek wyniósł 10,7 proc.

- Nie znamy struktury inwestycji, ale inne dane wskazują że publiczne utrzymały ponad 10 proc. tempo wzrostu rok do roku, na co wskazuje tempo wpłacanych środków unijnych tj. +35 proc rok do roku wobec 14,3 proc. rok do roku w drugim kwartale 2020 . Naszym zdaniem PKB w dół ciągnęły inwestycje prywatne. Ich spadek mógł być nieco płytszy niż 14 proc. zanotowane w drugim kwartale tego roku, ale wciąż niemal dwucyfrowy - dodali analitycy ING.

Ich zdaniem pozytywny wkład do PKB wniósł eksport netto, tj. 1,7 pp w trzecim kwartale wobec 0,9-1,1 pp w pierwszym i drugim kwartale tego roku.

- Dane oczyszczone z wpływu czynników sezonowych wskazują, że realny poziom konsumpcji jest już powyżej tego z czwartego kwartału 2019, czyli okresu sprzed pandemii. Większy problem jest z inwestycjami, tu luka ciągle wynosi ok. 7,5 proc. Taka struktura wzrostu nie sprzyja odbudowie potencjału gospodarki, a utrzymanie jej w dłuższym okresie może zagrozić konkurencyjności i generować presję inflacyjną. Dzisiejsze dane pokazują, że jest ogromne miejsce na programy wspierające zaufanie i inwestycje przedsiębiorstw, tym bardziej, że Polska może pozyskać na to spore środki w ramach funduszy UE - czytamy w komentarzu.

Ich zdaniem nowa fala pandemii oznacza powrót do spadku polskiego PKB w ostatnim kwartale tego roku.

- Szacujemy, że w czwartym kwartale 2020 spadek PKB w ujęciu rok do roku pogłębi się do ok. 4,5 proc. a cały roku sięgnie 3,3 proc.. Pogorszenie PKB w czwartym kwartale będzie mniejsze niż w drugim. Widzimy też ryzyko dla pierwszego kwartału 2021 r. - najprawdopodobniej do tego czasu nie uda się zaszczepić społeczeństwa, a przełom lutego i marca to w Polsce szczyt zachorowań na tradycyjną grypę. Szybszego odbicia spodziewamy się od drugim kwartale 2021 r. - uważają analitycy ING.