Analitycy: na stacjach bez podwyżek cen benzyn i diesla

W nadchodzącym tygodniu na stacjach paliw benzyna i diesel pozostaną bez podwyżek - prognozują analitycy. Prawdopodobny jest natomiast dalszy wzrost cen gazu.

Według prognozy portalu e-petrol, w nadchodzącym tygodniu za litr benzyny Pb95 kierowcy zapłacą średnio od 4,90 do 5,01 zł, za Pb98 - od 5,19 do 5,30 zł za litr. "W przypadku diesla możliwa jest niewielka zwyżkowa korekta, a nasza prognoza lokuje się na poziomie 5,04-5,15 zł za litr tego paliwa" - wskazali.

Dodali, że prognoza dla autogazu z perspektywą wzrostów jest znacznie bardziej prawdopodobna, a litr tego paliwa kosztować będzie od 2,32 do 2,40 zł.

Analitycy BM Reflex wskazali, ceny hurtowe po wzroście w połowie tygodnia ponownie spadły. Tym samym w skali tygodnia ceny benzyny 95, oleju napędowego i oleju opałowego są wyższe o niespełna 10 zł/1000 l, jedynie bezołowiowa Pb98 jest w hurcie tańsza o 15 zł/1000 l. "Na tej podstawie można przepuszczać, że przed nami kilka dni bez podwyżek cen benzyn i diesla na stacjach" - podkreślili.

Jak zauważył BM Reflex, to co najbliższych dniach będzie wpływało na poziom cen w kraju to planowane podpisanie umowy handlowej Chiny - USA, która przewiduje niewprowadzanie ceł na chińskie towary planowanych na 15 grudnia i obcięcie nawet o połowę stawek ceł na towary warte 360 mld dol.

Według portalu e-petrol ubiegłotygodniowa decyzja OPEC+ (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową plus m.in. Rosja), o pogłębieniu cięć wydobycia była solidnym wsparciem dla drogiej ropy, nie przełożyła się jednak na próbę ataku na wrześniowe maksima cenowe.

Wskazali, że przez pierwszą połowę mijającego tygodnia notowania surowca oscylowały w okolicach poziomu 64 dolarów, notując w środę, po zaskakujących danych o wzroście zapasów ropy i paliw w USA, lokalne minimum na poziomie 63,01 dol. "Przed weekendem ropa znowu drożeje i w piątkowe przedpołudnie jej cena pokonała poziom 65 dolarów" - zaznaczył portal.