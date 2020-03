Analitycy: nad globalnym rynkiem wciąż wisi koronawirus

Nad globalnymi rynkami wisi, ogłoszona oficjalnie przez WHO, pandemia koronawirusa - wskazuje w czwartek biuro maklerskie Alior Banku. Wpływa to na spadki na giełdach - warszawski indeks WIG20, grupujący 20 największych firm, ok. godz. 10 traci blisko 9,5 proc. Ceny ropy osiągają 4-letni dołek.

Analitycy biura maklerskiego Alior Banku zwrócili uwagę, że w czwartek rano kontrakty terminowe na główne indeksy nadal zniżkują. Kontrakty na Eurostoxx (Euro Stoxx 50 indeks giełdowy grupujący 50 największych przedsiębiorstw, państw strefy euro) są coraz bliżej dołka z początku 2019 r. Podobnie jest z kontraktami na DAX, czyli na najważniejszym niemieckim indeksie akcji, które osiągają ponad 3,5-letnie minimum.

"Kontrakty na S&P500 (indeks giełdowy, w skład którego wchodzi 500 przedsiębiorstw o największej kapitalizacji, indeks notowany na Wall Street - PAP) są na nowym rocznym minimum, ale coraz bliżej dołka z 2019 r." - dodali analitycy.

Biuro maklerskie wskazało ponadto, że ceny ropy osiągnęły 4-letni dołek.

"Natomiast stabilizują się, oczywiście biorąc pod uwagę dotychczasową wysoką zmienność, ceny obligacji amerykańskich oraz złota. Wpływ bieżącej sytuacji na tegoroczne prognozy zysków przedsiębiorstw jest istotnie widoczny w strefie euro, gdzie dokonano już rewizji w dół o ponad 3,5 proc. względem szacunków z początku roku" - podsumowali analitycy.

Na czerwono otworzył się stołeczny parkiet. Indeks WIG20, grupujący dwadzieścia 20 największych firm, spadał w czwartek rano o ponad 6 proc., do ok. 1405 punktów. Podobny procentowy spadek odnotował WIG30. Ponad 5,5 proc. tracił też indeks WIG.

Około godz. 10 WIG20 traci około 9,5 proc., a indeks WIG30 zniżkuje o blisko 9,4 proc.; WIG maleje o 8,8 proc.