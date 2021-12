Analitycy: największe spółki technologiczne warte więcej niż część rozwiniętych państw

Wartość największych spółek technologicznych na amerykańskiej giełdzie osiągnęła w ostatnich miesiącach wyceny wyższe niż PKB części najbardziej rozwiniętych państw - wynika z analizy PIE. Np. kapitalizacja Apple wyniosła więcej niż PKB Francji, a wycena Meta była wyższa od PKB Polski.

Analitycy PIE zwrócili uwagę, że wartość największych spółek technologicznych na amerykańskiej giełdzie nie tylko rosła w ostatnim roku, ale osiągnęła wyceny, wyższe niż PKB niejednego dużego i rozwiniętego państwa.

"Pokazuje to nie tylko ekonomiczną siłę, którą mają spółki GAFAM (skrót od pierwszych liter nazw korporacji: Google (Alphabet), Amazon, Facebook (Meta), Apple i Microsoft), ale również ich znaczenie polityczne i społeczne" - zaznaczono w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".

Jak zauważono, najbardziej znaczące wzrosty odnotował Alphabet (ok. 70 proc.), Microsoft (ponad 50 proc.) oraz Apple (ok. 30 proc.). Mniejsze wzrosty zanotowały Meta (Facebook) oraz Amazon. Dodano, że jedynie kapitalizacja Meta wyniosła pod koniec grudnia 2021 r. mniej niż 1 bln dol., a wycena Apple'a zbliżyła się do 3 bln dol.

"Wyceny poszczególnych firm robią jeszcze większe wrażenie, jeśli porówna się je do PKB najbardziej rozwiniętych państw świata" - stwierdzili analitycy. PIE przyznał, że o ile dwie największe gospodarki świata, czyli USA i Chiny, trudno porównywać z wyceną GAFAM, o tyle np. kapitalizacja Apple w grudniu 2021 r. wyniosła więcej niż PKB Francji w 2020 r. Natomiast wartość rynkowa Microsoftu, Alphabetu czy Amazona była większa niż PKB Korei Płd., Kanady, Brazylii czy Hiszpanii. Natomiast Meta (Facebook) uzyskał większą wycenę od PKB Polski, Czech czy Węgier.

Zdaniem ekspertów za wzrostem wartości rynkowej może iść - i zazwyczaj idzie - wzrost władzy i potencjalnych wpływów. "O znaczeniu GAFAM mogą świadczyć również inne wydarzenia, które miały miejsce w 2021 r.; oskarżenia Frances Haugen, byłej menadżerki Facebooka, ukazały m.in. potencjał wpływu algorytmów platformy społecznościowej na podsycanie konfliktów społecznych" - zauważono. PIE przypomniał, że październikowa globalna awaria Facebooka uniemożliwiła jednocześnie dostęp do wielu powiązanych z nią aplikacji czy urządzeń.

Jak zaznaczono, wartość rynkowa globalnych korporacji technologicznych oraz dynamiczny wzrost pokazują ich znaczenie dla gospodarki. "Jednocześnie krytyczne informacje dotyczące funkcjonowania platform podkreślają potrzebę uregulowania i unormowania ich działalności" - podsumowano.

