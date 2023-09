Analitycy PKO BP o danych GUS: na koniec roku inflacja 7-8 proc.

Kolejne miesiące przyniosą dalszy spadek inflacji, w okolice 7-8 proc. na koniec roku - oceniają analitycy PKO BP w komentarzu do piątkowych danych GUS. Według nich, takiemu scenariuszowi sprzyjać będzie spadek dynamiki cen żywności oraz dalsze hamowanie inflacji bazowej.

GUS w piątek opublikował dane o inflacji w sierpniu br. Jej poziom okazał się zgodny z wstępnym szacunkiem, wyniosła ona 10,1 proc. w ujęciu rok do roku, podczas gdy w lipcu było to 10,8 proc. W stosunku do lipca ceny się nie zmieniły.

W ocenie PKO BP we wrześniu inflacja będzie już wyraźnie jednocyfrowa, a skalę jej spadku mogą pogłębić regulacje dotyczące rynku energii i leków. W sierpniu - jak podano - ceny żywności nadal hamowały, ich roczna dynamika obniżyła się do 12,7 proc. r/r z 15,6 proc. r/r w lipcu.

"Kolejne miesiące przyniosą naszym zdaniem dalszy spadek inflacji w okolice 7-8 proc. na koniec roku. Sprzyjać jej będzie spadek dynamiki cen żywności oraz dalsze hamowanie inflacji bazowej" - poinformowali w swoim komentarzu.

Analitycy zwrócili uwagę, że w ciągu miesiąca ceny żywności obniżyły się o 0,9 proc., silniej od wzorca sezonowego. "Ceny spadały w ujęciu m/m w większości kategorii - wyjątkiem są wciąż solidne wzrosty cen mąki (+0,6 proc. m/m) oraz herbaty (+1,9 proc. m/m)" - wskazali. Ich zdaniem "proces dezinflacji w kategoriach żywnościowych będzie kontynuowany, na co wskazują spadające ceny surowców rolnych". Dodali, że wciąż podwyższone koszty przetwórstwa sugerują jednak stabilizację dynamiki cen w okolicy 7 proc. na koniec bieżącego roku.

Ceny paliw w sierpniu - jak podano - ponownie wzrosły, o 1,9 proc. miesiąc do miesiąca, po wzroście o 0,4 proc. w ujęciu miesięcznym w lipcu. Zaznaczyli, że w ujęciu rok do roku ceny nadal spadały, ale już "tylko" o 6,1 proc. wobec spadku o 15,5 proc. w lipcu.

"Wzrost cen ropy na świecie sprawa, że średnioterminowo ceny paliw stają się źródłem ryzyka dla tempa dezinflacji. Trendy na krajowych stacjach paliw są jednak jak na razie sprzyjające, a wrzesień przynosi istotną korektę cen paliw w dół" - poinformowali analitycy PKO BP. Zwrócili uwagę, że ceny nośników energii nie zmieniły się w ciągu miesiąca, przy miesięcznym wzroście cen energii cieplnej i spadku cen opału i gazu.

"Ceny nośników energii kształtują się korzystniej od naszych wcześniejszych założeń. Dodatkowo, we wrześniu wejdą w życie działania osłonowe obniżające ceny energii, co może jeszcze silniej przesunąć ścieżkę inflacji w dół (jak na razie sposób i skala uwzględnienia upustu na ceny energii przez GUS pozostaje niejasna)" - podali analitycy.

Szacują oni, że inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii obniżyła się do 10,0 proc. r/r wobec 10,6 proc. r/r w lipcu. "Wśród głównych kategorii bazowych jedynie roczna dynamika cen łączności była wyższa niż w lipcu, w pozostałych kategoriach obserwujemy postępującą dezinflację. We wrześniu w kategorii zdrowie proces ten będzie wzmocniony przez wprowadzenie darmowych leków dla osób 65+ oraz dzieci" - wskazali.

Ich zdaniem jednym z ostatnich miejsc, gdzie zobaczymy "efekty drugiej rundy" wcześniejszych szoków cenowych, będą ceny edukacji, gdzie tradycyjnie wrzesień jest okresem ustalania nowych cenników.

