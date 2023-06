Analitycy PKO BP: pod koniec roku inflacja żywnościowa będzie jednocyfrowa

Inflacja żywnościowa będzie w kolejnych miesiącach nadal spadać i pod koniec roku obniży się do poziomu jednocyfrowego - prognozują analitycy PKO BP w komentarzu do danych GUS. Ich zdaniem przesłanki do obniżek stóp procentowych będą spełnione w listopadzie.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w piątek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu tego roku wzrosły rdr o 11,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem się nie zmieniły.

Analitycy Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego zwrócili uwagę, że drugi miesiąc z rzędu ceny koszyka konsumpcyjnego nie zmieniły się w ujęciu miesiąc do miesiąca, co wskazuje na silne wyhamowanie procesów inflacyjnych (oraz czynniki sezonowe).

Jak podali, w czerwcu inflację obniżały wszystkie główne kategorie koszyka. "W szczególności warto podkreślić trzeci miesiąc z rzędu spadku inflacji bazowej (bez żywności i energii), która według naszego szacunku wyniosła ok. 11 proc. r/r wobec 11,5 proc. r/r w maju" - poinformowali w piątkowym komentarzu.

Analitycy przewidują, że obserwowane odwracanie się negatywnych szoków kosztowych przełoży się na dalszy szpadek inflacji bazowej, ale "ze względu na bardzo napięty rynek pracy, najpewniej pozostanie ona wyższa niż przed wojną i pandemią".

"Zakładamy, że czynniki statystyczne w miesiącach letnich będą mniej sprzyjać dalszemu spadkowi dynamiki cen paliw, jednak w całym roku pozostaną one ważnym źródłem dezinflacji" - wskazali.

Analitycy wyliczyli, że dynamika cen żywności i napojów kształtowała się w czerwcu poniżej wzorca sezonowego. W ciągu miesiąca ceny obniżyły się o 0,3 proc., co było pierwszym spadkiem od momentu wprowadzenia tarczy antyinflacyjnej w lutym 2022.

Żywność - jak podali - nadal jest o 17,8 proc. droższa niż przed rokiem, jednak jeszcze w marcu ceny rosły o 24 proc. r/r. "Kształtowanie się cen na globalnych rynkach surowców rolnych oraz krajowe ceny skupu sugerują, że inflacja żywnościowa będzie w kolejnych miesiącach nadal spadać i na koniec roku osiągnie poziom jednocyfrowy" - prognozują analitycy banku.

Dodali, że ceny energii spadły w czerwcu o 0,3 proc. m/m, ich zdaniem, dzięki kolejnym obniżkom cen opału.

Inflacja jest o 6,9 pp niższa niż w lutowym szczycie, co zapewne zostanie pozytywnie odebrane przez Radę Polityki Pieniężnej - wskazali analitycy.

W ich ocenie inflacja CPI będzie się w kolejnych miesiącach nadal obniżać, a jednocyfrowa może być na przełomie III i IV kwartału 2023 r.

"Spadek inflacji poniżej 10 proc. oraz perspektywa jej powrotu do celu w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej były wymienione przez prezesa (NBP - PAP) Adama Glapińskiego jako przesłanki do obniżek stóp procentowych. Naszym zdaniem będą one spełnione w listopadzie" - poinformował Departament Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego.

