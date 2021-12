Analitycy: po interwencji rządu skokowe spadki cen paliw

W wyniku wprowadzenia w poniedziałek przez rząd obniżki akcyzy, ceny paliw na stacjach skokowo spadły. Jak szacują analitycy, obniżki są rzędu 20-22 groszy dla benzyn i oleju napędowego; spadek cen autogazu jest nieco mniejszy.

Jak zgodnie wskazują BM Reflex i portal e-petrol.pl, w stosunku do ubiegłego tygodnia litr benzyny 95 potaniał o 22 grosze, oleju napędowego o 20 groszy, a autogazu o 14-15 groszy.

Według BM Reflex w środę średnia cena benzyny 95 to 5,75 zł za litr, oleju napędowego to 5,78 zł za litr, a litr autogazu kosztuje średnio 3,21 zł. Należy się spodziewać, że tak ustalone na stacjach ceny utrzymają się do końca roku - oceniają analitycy.

Wskazują, że spadek był nawet większy niż efekty rządowej interwencji, ponieważ równocześnie spadły ceny ropy na rynku, co przełożyło się na spadek cen w hurcie. Z szacunków BM Reflex wynika, że bez spadków cen rynkowych ropy, z tytułu obniżenia akcyzy w trzeciej dekadzie grudnia spadek wyniósłby ok. 18 groszy na litrze benzyny i autogazu, a 10 groszy na litrze oleju napędowego.

Z danych e-petrol.pl wynika, że najtaniej zatankować można na Opolszczyźnie, gdzie średnie ceny litra benzyny 95, diesla i autogazu wynoszą odpowiednio 5,72 zł, 5,77 zł i 3,15 zł.

Najdrożej jest natomiast na Kujawach i Pomorzu, gdzie za benzynę 95 i olej napędowy trzeba zapłacić średnio 5,83 zł i 5,86 zł za litr. Tyle samo diesel kosztuje też w województwie zachodniopomorskim.

Autogaz z ceną 3,27 zł za litr jest najdroższy na Lubelszczyźnie oraz na Pomorzu Zachodnim.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl