Analitycy podnoszą rekomendację dla KGHM

Dom maklerski mBanku podwyższył rekomendację dla KGHM z "trzymaj" do "akumuluj". Cena docelowa akcji spółki została podniesiona do 90,12 zł z 77,51 zł.

Zdaniem analityków DM mBanku osiągnięcie porozumienia między USA a Chinami zaskakuje pozytywnie, co przekładać się będzie na zamykanie krótkich pozycji na surowcach i adekwatny wzrost notowań metali przemysłowych. Dotychczas te były pod wyraźną presją rosnących napięć handlowych między największymi gospodarkami, co doprowadziło do wyraźnego zwiększenia pozycji krótkich przez inwestorów spekulacyjnych.



Czytaj też: Państwo chętne na mBank



- Deklaracja braku nowych ceł naszym zdaniem może przywrócić wiarę inwestorów we wzrost globalnego popytu na miedź, co przy słabych danych produkcyjnych w 2019 roku (w I połowie światowa produkcja spadła o 1,4 proc. w porównaniu do I kw. 2018) może zwiększyć szanse na deficyt surowca i wzrost cen – piszą analitycy DM mBanku.



Ich zdaniem warto zwrócić uwagę, że w ostatnim miesiącu w Chile i Peru produkcja zastała zachwiana w kopalniach odpowiadających za około 570 tys. ton miedzi w skali roku, a to 2-3 proc. światowej produkcji.

Czytaj też: Polski region z najwyższym dofinansowaniem do inwestycji w UE



- Podwyższamy nasze prognozy cen miedzi na lata 2020-2021, do odpowiednio 6450 i 6700 dolarów za tonę oraz metali szlachetnych; złota do 1350 dolarów za uncję oraz srebra do 16,5 dolarów za uncję – piszą analitycy DM mBanku. Warto również zauważyć, że KGHM od października jest wyraźnym beneficjentem osłabienia złotego do dolara. Podnosimy naszą rekomendację dla KGHM z trzymaj do akumuluj, a naszą cenę docelową aktualizujemy o zmianę wyceny spółek porównywalnych i prognoz z 77,51 zł do 90,12 zł – dodają analitycy.