Analitycy: poziom światowych mocy SMR w 2050 r. może wynieść 375 GW

Moc zainstalowana reaktorów SMR na świecie może osiągnąć do 375 GW w 2050 r. - wynika z czwartkowej analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Analitycy ocenili, że wartość globalnego rynku małych modułowych reaktorów jądrowych może przekroczyć 454 mld euro w 2035 r.

Analitycy PIE zwrócili uwagę na wysoki, długoterminowy potencjał rozwoju SMR, na który wskazują międzynarodowe instytucje. "Moc zainstalowana reaktorów SMR na świecie może osiągnąć do 375 GW w 2050 r.; 21 GW w 2035 r." - wskazali przedstawiciele PIE powołując się na dane Agencji Energii Jądrowej (Nuclear Energy Agency - NEA).

Według prognoz brytyjskiego Narodowego Laboratorium Jądrowego (National Nuclear Laboratory) moc zainstalowana SMR w 2035 r. może wynosić od 65 GW do 85 GW, "co przełoży się na wartość rynku od 284 mld euro do 454 mld euro". Z kolei Instytut Energetyki Jądrowej (Nuclear Energy Institute) z USA ocenia, że "moc zainstalowana SMR niezbędna do realizacji celów klimatycznych instytucji i firm z nim stowarzyszonych wyniesie 90 GW w 2050 r."

Jak wskazali analitycy w czwartkowym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE", powołując się na dane Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), na koniec 2022 r. można było wyróżnić ponad 70 unikatowych projektów reaktorów SMR, z czego blisko 40 na etapie początkowych projektów koncepcyjnych. "Według bazy danych Międzynarodowej Agencji Energetyki Atomowej (MAEA), 3 z nich to jednostki już działające - chiński eksperymentalny reaktor HGTR, rosyjski reaktor KLT-40S wykorzystywany w pływającej elektrowni Akademik Łomonosow i indyjski reaktor IPHWR-2205" - zaznaczono.

Pierwsze elektrownie SMR w krajach członkowskich OECD - oparte na reaktorach NuScale i BWRX-300 - mają być gotowe do eksploatacji przed 2030 r. - zwrócił uwagę PIE. Również w Polsce do tego czasu, zgodnie z zapowiedziami KGHM i Orlen Synthos Green Energy, mają powstać pierwsze reaktory SMR - zauważono.

Eksperci wskazali, że budowa 375 GW mocy SMR według NEA pozwoli na uniknięcie 15 Gt emisji CO2 do 2050 r., w porównaniu z ponad 300 Mt CO2 rocznie w Polsce. Według MAE, energetyka jądrowa do 2018 r. przełożyła się na obniżenie skumulowanej emisji CO2 aż o 55 Gt. "W samym 2021 r. 413 GW mocy zainstalowanej reaktorów jądrowych w 32 krajach przyczyniło się do uniknięcia emisji 1,5 Gt CO2 i ograniczenia zużycia gazu ziemnego o 180 bcm3" - podsumowano.

