Analitycy prognozują wzrost PKB

Dane z grudnia o produkcji przemysłowej oznaczają, że wzrost PKB wyniósł w IV kw. 2021 r. 6,7-6,8 proc., a w całym 2021 r. sięgnął 5,6 proc. – wynika z komentarza Banku Pekao do piątkowych danych GUS. Analitycy ING szacują z kolei, że w IV kwartale 2021 r. PKB wzrósł o ok. 7,44 proc. rok do roku, a całoroczny o 5,7 proc. rdr.

GUS podał w piątek, że produkcja przemysłowa w grudniu 2021 r. wzrosła o 16,7 proc. w stosunku do grudnia 2020 r., a w porównaniu z listopadem 2021 r. spadła o 2,9 proc.

Jak wskazali ekonomiści Banku Pekao w komentarzu do danych GUS, to wyniki znacznie powyżej prognoz, jako że konsensus rynkowy i oczekiwania Pekao mówiły o wzroście o 13 proc.

Analitycy ING - Rafał Benecki, Piotr Popławski i Adam Antoniak w piątkowym komentarzu poinformowali, że kolejny wysoki wzrost produkcji 16,7 proc. rdr wobec 15,2 w listopadzie 2021 r. był m.in. dzięki poluzowaniu zakłóceń w dostawach. "Wciąż mocna produkcja energii - szok gazowy wspiera krajową produkcję prądu" - dodali.

