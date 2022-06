Analitycy: sprzedaż nowych mieszkań w czerwcu nadal spada

Sprzedaż nowych mieszkań w czerwcu nadal maleje po gwałtownych majowych spadkach - wskazali analitycy portalu mieszkaniowego tabelaofert.pl. Dodali, że w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi i Trójmieście sprzedano o 56,6 proc. mieszkań mniej niż w czerwcu 2021 r.

Ze wstępnych, szacunkowych danych portalu mieszkaniowego tabelaofert.pl za II kwartał tego roku wynika, że sprzedaż nowych mieszkań po gwałtownych majowych spadkach w czerwcu notowała dalsze spadki, choć ich dynamika wyhamowała.

"W czerwcu 2022 r. na sześciu największych rynkach w Polsce: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź oraz Trójmiasto, sprzedano łącznie 2485 mieszkań, co stanowi spadek o 56,6 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku" - wskazano.

Przypomniano, że rok temu rynek był w fazie hossy, a deweloperzy notowali zbliżone do rekordów poziomy sprzedaży. "Jeśli porównamy czerwiec do maja tego roku, to spadek wyniósł już tylko 13,5 proc." - zaznaczono.

Największe spadki rok do roku zanotowano w Warszawie i Łodzi, najmniejsze - w Krakowie i Wrocławiu. Z kolei miesiąc do miesiąca największe spadki były w Łodzi, a najmniejsze w stolicy i we Wrocławiu.

"Biorąc pod uwagę cały kwartał, to po raz pierwszy od wybuchu pandemii sprzedaż mieszkań na sześciu największych rynkach w Polsce spadła poniżej 10 tys. lokali i wyniosła 8876 mieszkań" - wskazano.

Zwrócono uwagę, że w ciągu ostatnich pięciu lat podobnie było w czasie lockdownu w II kwartale 2020 r., kiedy sprzedano ok 7,7 tys. lokali.

"Spadek sprzedaży w II kwartale wyniósł prawie 50 proc. w stosunku do analogicznego kwartału ubiegłego roku oraz 18,2 proc. w stosunku do pierwszego kwartału bieżącego roku" - zaznaczono.

"Spodziewamy się bardzo trudnych wakacji" - ocenił Robert Chojnacki, założyciel serwisu tabelaofert.pl, cytowany w środowej informacji. Podkreślił, że rynek jest zróżnicowany - np. dobrze sprzedają się mieszkania gotowe lub prawie gotowe, niezależnie od powierzchni i układu funkcjonalnego.

Z danych portalu dotyczących cen sprzedanych mieszkań wynika, że wraz ze spadkiem sprzedaży wyhamował też wzrost cen. "Z naszych danych wynika jeszcze jedno, nastąpił gwałtowny spadek napływu na rynek nowych inwestycji. Deweloperzy wprowadzili na rynek mniej projektów niż ich sprzedali" - stwierdził Chojnacki.

Według Katarzyny Tworskiej z redNet 24, firmy specjalizującej się w sprzedaży mieszkań deweloperskich, "obecnie mamy rynek kupujących". "Coraz częściej o wyborze klienta decyduje cena całkowita mieszkania, nawet jeśli proponowany jest atrakcyjny rabat przez dewelopera" - wskazała.

