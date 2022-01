Analitycy: W 2021 r. oddano w Polsce do użytku najwięcej nowych domów i mieszkań od 40 lat

W 2021 r. oddano w Polsce do użytku prawie 235 tys. nowych domów i mieszkań. To najwyższy wynik od ponad 4 dekad - stwierdzili w piątkowym komentarzu analitycy HRE Investments.

Według Bartosza Turka i Oskara Sękowskiego z HRE Investments, mamy do czynienia z największą liczbą mieszkań oddanych do użytku od 1979 r. i historycznym rekordem powierzchni nieruchomości, które powstały w ciągu roku. Dodano, że w 2021 r. oddano w Polsce do użytkowania prawie 235 tys. nowych domów i mieszkań o łącznej powierzchni 21,8 mln metrów kwadratowych. "To najwyższy wynik od ponad 4 dekad" - podkreślono. Analitycy zauważyli, że w latach 70-tych budowano więcej, ale przeciętna nieruchomość miała niecałe 64 m kw. "Dziś są to prawie 93 metry" - dodano.

Eksperci zawrócili uwagę, że "trzonem budownictwa w Polsce" są firmy deweloperskie, które budują dwie na trzy nowe nieruchomości. Dodano, że w całym ubiegłym roku firmy te dostały pozwolenia na wybudowanie prawie 213 tys. nowych lokali mieszkalnych, bo jest wynikiem o "23,9 proc. lepszym wobec 2020 r., w którym wydano prawie 172 tys. takich pozwoleń".

Przyznali, że dane dotyczące jedynie grudnia na pierwszy rzut oka mogą sugerować "delikatne osłabienie koniunktury". Decyzje wydane w grudniu ubiegłego roku pozwalają przystąpić do budowy ponad 23,5 tys. mieszkań - to wynik o 7,1 proc. gorszy niż w analogicznym okresie przed rokiem. Zdaniem ekspertów ten spadek może być mylący dla oceny bieżącej koniunktury. Zaznaczyli, że w grudniu 2020 r. zaobserwowano historyczny rekord liczby wydanych pozwoleń. "Porównując się do takiego wyniku możemy dziś obserwować trochę gorsze dane, ale jeśli spojrzymy na płynące z GUS informacje szerzej, to interpretacja może być zgoła odmienna" - stwierdzono. Przed 2020 r. w grudniu deweloperzy zwykli bowiem otrzymywać pozwolenia na budowę od 4 do 13 tysięcy mieszkań. "Na tym tle bieżący wynik (23,5 tys.) jest bardzo dobry" - zaznaczono. Dodano, że dane na temat pozwoleń bywają zmienne, więc trzeba je rozpatrywać w dłuższym okresie.

HRE zaznaczyło, że nie zawsze wszystkie wydane pozwolenia na budowę oznaczają faktycznie budowane mieszkania. "Najważniejsze dane do oceny bieżącej koniunktury mówią o tym, ile mieszkań zaczęto budować" - wskazano. W całym 2021 r. firmy deweloperskie ruszyły z budową 166 tys. lokali - o prawie 30 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Dodano, że ostatni miesiąc 2021 r. był najlepszym grudniem w historii deweloperów pod względem liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto. "Ekipy weszły bowiem na place budów, na których powstać ma 12,6 tysięcy mieszkań. To o 6,6 proc. więcej niż przed rokiem" - podsumowano.

