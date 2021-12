Analitycy: w 2022 r. możliwy wzrost popytu na lokale użytkowe w inwestycjach mieszkaniowych

W 2022 r. wraz z rozwojem rynku mieszkaniowego wzrośnie popyt na lokale użytkowe ze strony najemców sieciowych, szczególnie z sektora spożywczego, gastronomii oraz usług z zakresu zdrowia i urody - prognozują analitycy firmy Colliers w przesłanej w środę informacji.

Jak zwrócono uwagę w środowej informacji firmy Colliers, po trudnym dla branży handlowej pandemicznym 2020 r., bieżący rok przyniósł powrót aktywności na tym rynku. "W reakcji na zmieniające się trendy zakupowe, potrzeby klientów i ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną firmy zaczęły wprowadzać nowe rozwiązania i formaty, które na nowo definiują branżę" - podkreślili analitycy.

Odnosząc się do najistotniejszych wydarzeń na polskim rynku handlowym w 2021 r., eksperci Colliers wskazali m.in. na III lockdown na skutek kolejnej fali pandemii - celem uregulowania działalności placówek handlowych wdrożono administracyjne regulacje w zakresie rozliczeń czynszowych pomiędzy właścicielami i najemcami.

"Decyzje te znacząco zakłóciły działalność podmiotów gospodarczych, przyspieszyły falę bankructw, procesów sądowych, sporów, czego skutkiem były silne protesty społeczne" - stwierdzili analitycy. Przyznali, że były też przyczyną różnic zdań między wynajmującymi a najemcami powierzchni w centrach handlowych i wywołały falę renegocjacji warunków najmu. "Miały jednak istotny wpływ na proces rozwoju i wzrostu znaczenia e-commerce, transformacji cyfrowej firm handlowych oraz ewolucji metod dostaw i odbioru towarów" - ocenili.

W analizie zaznaczono, że w br. odnotowano też wzmożoną działalność deweloperską w sektorze handlowym, która skoncentrowana była na małych parkach i centrach zakupów codziennych w miastach do 100 tys. mieszkańców. Według ekspertów podaż nowej powierzchni handlowej wyniosła dzięki temu prawie 400 tys. m kw. GLA, co stanowi blisko 50 proc. wzrost w stosunku do 2020 r. "Popyt kreowały głównie sieci dyskontów (spożywczych i niespożywczych) oraz off-price, a także sektor spożywczy i elektronika" - wskazali.

Eksperci zwrócili uwagę, że pandemia przyspieszyła również konsolidację sektora fitness i wskazali na znaczące przyspieszenie w 2021 r. "dojrzewania rynku e-commerce, na którym zanotowano nowe wejścia, zakupy, przejęcia i konsolidacje".

Jak ocenili, w 2022 r. wraz z rozwojem rynku mieszkaniowego wzrastać będą zasoby lokali użytkowych zlokalizowanych w tego typu inwestycjach. "Obserwować będziemy wzrost popytu na te powierzchnie ze strony najemców sieciowych, szczególnie z sektora spożywczego, gastronomii oraz usług z zakresu zdrowia i urody" - wskazali.

Zdaniem analityków w nadchodzącym roku rosnąć będzie liczba inwestycji tzw. mixed-use, także poza centrami największych miast, bowiem zacieranie się granic pomiędzy miejscem pracy, zamieszkania i spędzania wolnego czasu sprzyja powstawaniu tego typu obiektów. "Ważną częścią tych inwestycji pozostaje handel, usługi i gastronomia a +mixed-use+ pozwala kreować i animować nowe koncepty handlowo-rozrywkowe takie jak targi, bazary, wydarzenia czy giełdy tematyczne" - zaznaczyli.

W ocenie Colliers wchodzące w życie od 1 stycznia 2022 r. nowe regulacje prawne w ramach "Polskiego Ładu", przewidującego zmiany w prawie podatkowym oraz w obciążeniach składką zdrowotną, będą miały wpływ zarówno na osoby zatrudnione na umowę o pracę, jak i na przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą czy będących wspólnikami spółek cywilnych lub jawnych, "szczególnie tych operujących na niskich marżach, przy dużym wolumenie obrotów".

