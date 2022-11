Analitycy: wkład zapasów do wzrostu PKB niższy kolejny kwartał z rzędu

Gospodarka weszła w fazę hamowania, a odwrócenie cyklu zapasów pogłębia obniżenie dynamiki PKB - wskazali analitycy banku PKO BP w komentarzu do wtorkowych danych GUS. Dodali, że wkład zapasów do wzrostu PKB obniżył się kolejny kwartał z rzędu.

Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek w szybkim szacunku, że polski PKB w III kw. br. wzrósł o 3,5 proc. rdr. Konsensus PAP wskazywał na wzrost 3,1 proc. rdr.

Analitycy banku PKO BP zwrócili uwagę, że w ujęciu odsezonowanym PKB wzrósł o 0,9 proc. kwartał do kwartału po spadku o 2,3 proc. kw do kw. w II kwartale 2022 r. "Po okresie rekordowych przyrostów zapasów przyszedł czas na odwrócenie tego cyklu" - wskazali. Dodali, że "tempo wzrostu PKB obserwowane na przełomie roku było częściowo pożyczone +z przyszłości+ i teraz przyszła pora na +zwrot+ tej pożyczki w postaci ujemnej kontrybucji zapasów do PKB i niższego tempa wzrostu gospodarczego".

Według banku spowolnienie wzrostu PKB widać było już wcześniej, w miesięcznych danych z przemysłu, budownictwa i z handlu. "Najlepszy wynik spośród głównych gałęzi gospodarki odnotował przemysł, tu produkcja zwolniła nieznacznie, do 9,3 proc. rdr w III kw. 22 r. z 11,3 proc. rdr w II kw." - wskazali analitycy. Produkcja budowlana wyhamowała z 9,3 proc. rdr do 3,5 proc. rdr, a sprzedaż detaliczna wzrosła o 3,4 proc. rdr wobec 9,0 proc. rdr w II kw. 2022 r. - dodali. To oznacza, jak wyjaśnili, że aktywność w sektorach odpowiadających za ok. połowę PKB rosła w III kw. 22 o ok. 4,0-4,5 proc. rdr wobec 7,0 proc. rdr w II kw. br. "Za resztę spadku tempa wzrostu PKB w III kw. 2022 r. odpowiada (...) sektor usługowy, który szacunkowo obniżył tempo wzrostu z ok. 5,5 proc. rdr w II kw. br. do ok. 2,5-3,0 proc. rdr w III kw. 2022 r." - zaznaczano.

Według szacunków analityków banku "mocno spowolniła konsumpcja prywatna". Eksperci ocenili, że inwestycje w III kw. br. rosły umiarkowanie (4,2 proc. rdr wobec wzrostu o 6,6 proc. rdr w II kw. 2022 r.). Zwrócili uwagę, że "cykl zapasów najprawdopodobniej odwrócił się", a firmy zapewne zaczęły dostosowywanie stanów magazynowych do kurczącego się popytu.

"Wkład zapasów do wzrostu PKB obniżył się kolejny kwartał z rzędu z rekordowego poziomu 6,7 pp w I kw. 2022 r." - szacują analitycy. Dodali, że utrzymujące się dobre wyniki eksporterów sprawiły, że wkład eksportu netto do wzrostu PKB poprawił się względem -0,7pp w II kw. 2022 r. Przypomniano, że szczegółowe dane o PKB zostaną opublikowane 30 listopada.

W ocenie ekspertów "gospodarka weszła w fazę hamowania, a odwrócenie cyklu zapasów pogłębia obniżenie dynamiki PKB".

