Analitycy wskazali spółki, które mają zyskiwać na giełdzie

Analitycy DM BOŚ podwyższyli rekomendację do „kupuj” dla Compu, Handlowego, Millennium i TS Games, do „trzymaj” rekomendację dla mBanku i Neuki. Za to obniżyli do „sprzedaj” rekomendację dla CI Games i Famuru.

Wśród top picków w najnowszej rekomendacji DM BOŚ znalazły się spółki: AB, Asbis, Big Cheese Studio, Creepy Jar, Eurocash, Inter Cars, LPP, Millennium, Mirbud, PKN Orlen, Selvita, Vercom, Votum i Voxel.

12-miesięczna wycena akcji została podwyższona dla spółek: Ciech, PCC Rokita, Budimex, Mirbud, Decora, Lena Lighting, Arctic Paper, Benefit, Eurotel, Inter Cars, LPP, OEX, Sanok, VRG, Dino, Eurocash, Alior, Handlowy, Millennium, Pekao, Santander BP, Neuca, Selvita, AB, Asbis, JSW, PKN Orlen, Asseco BS, Asseco Poland, Asseco SEE, Brand24, Comarch, LiveChat, Vercom, CD Projekt, CI Games, Creepy Jar, TS Games, Cyfrowy Polsat, Orange.

Obniżono wycenę dla spółek: Erbud, Unibep, Kęty, Mercor, CCC, Forte, KGL, Mercator, Toya, INGBSK, mBank, Celon Pharma, Poltreg, Action, Echo, GTC, Tower Investments, Comp, 11 bit studios, PlayWay, PGE i Tauronu.

Na liście spółek, które mogą się zachować lepiej od rynku są nowe podmioty: Ciech, PCC Rokita, Votum, Voxel, Comp.

Z listy spółek, które mogą się zachować lepiej od rynku analitycy wycofali: Azoty, LiveChat, 11 bit studios, Big Cheese Studio.

Na liście spółek, które mogą się zachować gorzej od rynku znalazły się nowe podmioty: Famur, KGHM, CD Projekt. Z tej listy spółek wykreślono: BAH, Neuca.

