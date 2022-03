Analityk eToro: złoty trzecią najbardziej osłabiająca się wobec dolara walutą świata

Złoty od początku roku jest trzecią najbardziej osłabiająca się wobec dolara walutą świata. Bardziej osłabił się tytko rosyjski rubel i turecka lira. Jednym ze skutków wojny na Ukrainie jest mocny spadek wartości wszystkich walut z naszej części Europy. Chiński juan utrzymał od początku roku swoją wartość wobec dolara.

Najbardziej wobec dolara zyskały waluty krajów, które są ważnymi producentami drożejących surowców - komentuje Paweł Majtkowski, analityk rynków eToro w Polsce.

Analityk wskazuje ponadto, że słabość w tym roku okazała także szwedzka korona, tracąc 6 proc. wobec dolara ( „Szwecja także utrzymuje cały czas stopy procentowe na poziomie 0 proc.”) a także, że funt brytyjski stracił wobec dolara 4 proc., a frank szwajcarski 3 proc.- To raczej efekt już samej siły dolara, który wzmacnia się w przededniu pierwszej podwyżki stóp procentowych w USA. Najprawdopodobniej dojdzie do niej już jutro. Dolar zyskuje także w wyniku odpływu aktywów z rynków ryzykownych na rynki bezpieczne. Ten stan może się dalej utrzymywać, jeśli nie dojdzie do deeskalacji sytuacji na Ukrainie- uważa Paweł Majtkowski.Dodaje, że chiński juan utrzymał od początku roku swoją wartość wobec dolara, a najbardziej wobec dolara zyskały waluty krajów, które są ważnymi producentami drożejących surowców.- Chiński juan utrzymał od początku roku swoją wartość wobec dolara. Jest z jednej strony także uważany za bezpieczną przystań w trudnych czasach, ale jednocześnie rząd Chin stara się go obecnie osłabić w obliczu narastających gospodarczych skutków kolejnych lockdownów. Najbardziej wobec dolara zyskały waluty krajów, które są ważnymi producentami drożejących surowców. O 6 proc. wobec dolara umocnił się rand południowoafrykański, a aż o 9 proc. real brazylijski- poinformował Paweł Majtkowski.eToro zostało założone w 2007 roku. Platforma eToro umożliwia inwestowanie w wybrane aktywa, od akcji i towarów po kryptowaluty.