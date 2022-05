Analityk PIE: można się spodziewać dalszego wzrostu deficytu handlowego

Pod względem dynamiki polskiego eksportu pierwszy kw. tego roku prawdopodobnie jest najlepszym w całym 2022 r. - uważa Marek Wąsiński z PIE odnosząc się do wtorkowych danych GUS. Dodał, że można się spodziewać dalszego wzrostu deficytu handlowego.

Jak poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny, deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego po marcu 2022 r. wyniósł 6,6 mld euro.

Analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazał, że rosnące ceny paliw, szczególnie po inwazji Rosji na Ukrainę, spowodowały wzrost importu do 86,2 mld euro w I kw. 2022 r. o 31,2 proc. wobec analogicznego okresu poprzedniego roku, podczas gdy eksport wzrastał bardzo szybko, ale o niemal połowę wolniej (17,1 proc.) i wyniósł 79,5 mld euro.

"To prawdopodobnie najlepszy kwartał tego roku pod względem dynamiki polskiego eksportu" - zazaczył ekonomista.

Zdaniem Marka Wąsińskiego z PIE dalszy wzrost zapewne będzie wolniejszy z powodu szeregu czynników np. spadku zamówień w związku ze spowolnieniem wzrostu światowej gospodarki, rosnących cen surowców, w tym wysokich cen surowców energetycznych, wojny w Ukrainie i utraty wschodnich rynków zbytu, wygaszenia efektu pandemii, kiedy popyt na trwałe dobra konsumpcyjne był wysoki, oraz spowolnienia gospodarczego Chin.

"Z powodu niekorzystnych trendów należy się spodziewać dalszego wzrostu deficytu handlowego, w dużej mierze spowodowanego wzrostem cen. Jednocześnie rola Unii Europejskiej w polskim handlu wzrośnie wskutek utrudnionego eksportu do Ukrainy, Rosji i Białorusi, które odpowiadały za ok. 5 proc. polskiego eksportu przed wojną" - wskazał analityk. Jak podał, udział UE w polskim eksporcie wzrósł o 0,5 pkt. proc., do 76,2 proc.

Marek Wąsiński wskazał, że Polska odnotowuje dodatnie saldo w handlu tak z UE wynoszące 15,6 mld euro, jak i z najważniejszym partnerem - Niemcami (4,4 mld euro). W porównaniu do I kw. 2021 r., udział eksportu do Niemiec spadł o 1,4 pkt. proc. i wyniósł blisko 28 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się Czechy (wzrost o 0,4 pkt. proc.) i Francja (spadek o 0,2 pkt. proc.).

W ocenie analityka PIE, dane GUS wskazują, że Wielka Brytania na dobre wypadła z trójki najważniejszych rynków dla polskiego eksportu - z udziałem 5,1 proc. "Jednocześnie widoczne są dobrze zmiany w strukturze importu spowodowane rosnącymi cenami paliw - dwukrotny wzrost udziału paliw mineralnych w imporcie z 1,6 proc. do 3,1 proc. oraz wzrost udziału importu chemikaliów z 9 do 15 proc. Załamał się natomiast import maszyn i pojazdów - z udziału 38 proc. do 31 w I kw. 2022 r. W eksporcie przesunięcia są znacznie mniejsze, udział eksportu urządzeń, maszyn i pojazdów spadł o 2,4 pkt. proc. z ponad 38 proc." - wskazał.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl