Analiza: 89 proc. pracowników uważa, że wdrażanie nowych technologii jest korzystne dla ich firmy

89 proc. pracowników uważa, że wdrażanie nowych technologii jest korzystne dla ich firmy, ale 59 proc. twierdzi, że zarządy przedsiębiorstw zbyt długo zwlekają z podejmowaniem decyzji - wynika z badania przeprowadzonego przez EY.

Jak wskazał EY w raporcie, choć gospodarka amerykańska jest dużo bardziej zaawansowana od polskiej, to nie wszystkie tamtejsze organizacje decydują się na technologiczną transformację. Z badania przeprowadzonego wśród amerykańskich pracowników wynika, że co czwarty przedsiębiorca na razie z nich nie korzysta, co nie jest pozytywnie odbierane przez pracowników. Niemal połowa z nich (48 proc.) jest zdania, że kadra wyższego szczebla nie widzi wartości we wdrażaniu nowoczesnych technologii.

Zauważono, że większość pracowników entuzjastycznie patrzy na zmiany jakie przynosi rewolucja cyfrowa, widząc w niej szansę na zwiększenie efektywności codziennej pracy i rozwój biznesu. Ponad połowa respondentów (53 proc.) wolałaby pracować w firmie, która jest otwarta na nowoczesne technologie.

"Efektywne wdrożenie nowej technologii wiąże się z przekwalifikowaniem lub podnoszeniem kompetencji pracowników, by w pełni uwolnić ich potencjał. To dla nich konkretna wartość, która przekłada się na entuzjazm wobec nowych rozwiązań. Zazwyczaj pracownicy są niechętni zmianom, jednak przykład USA pokazuje, że obawiamy się tego, czego nie znamy. Pracownicy zaznajomieni z najnowocześniejszymi technologiami widzą w nich korzyści zarówno dla samych siebie, jak i dla firmy" - uważa partner, lider obszaru Technology Consulting w EY Polska Radosław Frańczak, cytowany w informacji.

Ankietowani z USA wskazali, że wśród najczęściej wprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat technologii jest chmura (75 proc. wskazań), przetwarzanie brzegowe (70 proc.) oraz Internet rzeczy (62 proc.). Na drugim biegunie znalazły się VR/AR (komputerowo wygenerowany trójwymiarowy świat - 24 proc.) oraz AI/ML (sztuczna inteligencja - 35 proc.), które podbijały nagłówki gazet.

Jak wskazano w raporcie, choć od wielu miesięcy słychać o coraz większych możliwościach AI, biznes zachowuje powściągliwość jeśli chodzi o zastępowania pracowników sztuczną inteligencją. Z badania "Wpływ AI na rynek pracy", przeprowadzonego na zlecenie EY Polska, wynika, że rodzime firmy zamierzające wprowadzić to rozwiązanie napotykają głównie na bariery organizacyjne (26 proc.) i techniczne (25 proc.).

Na dalszych miejscach znalazły się aspekty związane z brakiem odpowiednich kompetencji (16 proc.) lub niskim poczuciem bezpieczeństwa (15 proc.). Mimo że dużo się mówi o tym, iż AI mogłaby pomóc w realizacji powtarzalnych zadań, tylko 6 proc. przedstawicieli firm w Polsce widzi możliwość wykorzystania tego potencjału. Natomiast pracownicy mają zupełnie odmienne oczekiwania - aż 60 proc. amerykańskich ankietowanych liczy na to, że już wkrótce będzie mogła oddelegowywać AI swoje powtarzalne zadania.

Respondenci entuzjastycznie nastawieni do nowych technologii mają jednak świadomość ryzyk, które wiążą się z szerszą adopcją tych rozwiązań w ich organizacji. Jako największe wyzwanie wskazują zapewnienie odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa - głównie pod kątem przeszkolenia pracowników. Osoby, które były dobrze zaznajomione z AI/ML, wśród innych obaw wymieniły kwestie etyczne i moralne (38 proc.) oraz niedobór wykwalifikowanej kadry (37 proc.). Z kolei brak szkoleń i możliwości podnoszenia kwalifikacji był barierą podnoszoną przez respondentów zaznajomionych z cyfrowym bliźniakiem (33 proc.).

Badanie "Emerging Tech at Work" zostało przeprowadzone online w pierwszym kwartale 2023 r. wśród 1001 pracowników w USA. Byli oni zaznajomieni z co najmniej jedną nowoczesną technologią: sztuczną inteligencją/ uczeniem maszynowym, wirtualną rzeczywistością /rozszerzoną rzeczywistością, metaversum, blockchainem, Web3, Internetem rzeczy, cyfrowym bliźniakiem, quantum computing, chmurą obliczeniową, biometrią, przetwarzaniem brzegowym lub generatywną sztuczną inteligencją.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl