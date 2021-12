Analiza: banki zaczynają podnosić oprocentowanie lokat

Banki zaczynają podnosić oprocentowanie lokat - podał w środę HRE Investments. Dodał, że najlepsze lokaty pozwalają zarobić 2-3 proc. w skali roku, ale są to oferty limitowane.

Jak podał HRE, po raz pierwszy od bardzo dawna zaczyna rosnąć oprocentowanie depozytów. Póki co są to dopiero pierwsze nieśmiałe zmiany, ale możemy oczekiwać ich kontynuacji.

Według HRE nie powinno ulegać wątpliwości, że wyższe zwroty na lokatach są konsekwencją decyzji podejmowanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Przypomniano, że grono to nieoczekiwanie w październiku zdecydowało o podniesieniu podstawowej stopy procentowej z 0,1 proc. do 0,5 proc. Z kontynuacją tych zmian mieliśmy do czynienia w listopadzie. Tym razem podwyżka opiewała na 0,75 pkt. proc. W grudniu Rada znowu zbierze się, aby zadecydować o koszcie pieniądza w Polsce.

W ocenie analityków HRE spektrum możliwości jest bardzo szerokie. "Większość obserwatorów spodziewa się podwyżki - o od 0,5 pkt. proc. do nawet 1 pkt. proc. Pojawiają się jednak głosy, że Rada możne pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie. "Nawet jednak gdyby nieoczekiwanie stopy procentowe miały pozostać na niezmienionym poziomie, to i tak w kolejnych miesiącach czekałaby nas seria podwyżek oprocentowania w bankach. W efekcie docelowo można spodziewać się, że oprocentowanie przeciętnej rocznej lokaty zbliżyłoby się z okolicy 0,1-0,2 proc. do prawie 1 proc." - napisano w analizie.

"Póki co wciąż najlepsze lokaty, które można dziś założyć w bankach, pozwalają zarobić 2-3 proc. w skali roku. Problem w tym, że są to oferty szczególnie limitowane - dla nowych klientów, na mniejsze kwoty czy krótki okres. Znacznie więcej propozycji znajdziemy już w przedziale od 1-2 proc. Stawiane przez banki wymagania w tej grupie są już mniejsze, a zdarzają się nawet oferty bez większych ograniczeń. Znacznie łatwiej znaleźć też w tej grupie rozwiązania, z których mogą skorzystać dotychczasowi, a nie tylko nowi klienci" - wskazał ekspert HRE Investments Bartosz Turek.

"Trzeba mieć przy tym świadomość, że część instytucji położyła też nacisk na zatrzymanie dotychczasowych klientów i to im najpierw proponują lepsze warunki depozytów" - zaznaczył. Dodał, że z tego wynika prosta rada - "jeśli akurat kończą Ci się lokaty w jakimś banku, to zanim przeniesiesz pieniądze do innej instytucji, sprawdź czy ta obecna nie chce przypadkiem powalczyć o Twoje oszczędności".

