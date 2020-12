Analiza EFL: 88 proc. kobiecych biznesów to mikrofirmy

88 proc. kobiecych biznesów to mikrofirmy - wynika z danych Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL). Leasingobiorczynie najczęściej zajmują się sprzedażą detaliczną i opieką zdrowotną, a najwięcej firm prowadzonych przez kobiety jest zarejestrowanych w Warszawie i we Wrocławiu.

Według środowej informacji prasowej, co piąta firma, która skorzystała w ubiegłym roku z finansowania EFL, jest zarządzana przez kobietę. Zdecydowana większość tych biznesów to mikrofirmy (88 proc.) i z obrotami poniżej 1 mln zł (67 proc.). "Leasingobiorczynie najczęściej działają w obszarze sprzedaży detalicznej, opieki zdrowotnej i usług transportowych" - zaznaczono.

Z wewnętrznych danych EFL wynika, że zdecydowana większość firm prowadzonych przez kobiety, które skorzystały z finansowania EFL, to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników (88 proc.). Co trzeci biznes to jednoosobowa działalność gospodarcza (37 proc.). Biorąc pod uwagę obroty, 2 na 3 kobiece biznesy znajdują się w progu poniżej 1 mln zł. Obroty od 1 do 5 mln zł generuje co czwarta firma, a powyżej 20 mln zł - 1 proc. Niemal połowa leasingobiorczyń finansowała przy wsparciu EFL auta osobowe i dostawcze, 28 proc. - maszyny i urządzenia, a co piątym przedmiotem leasingu były pojazdy ciężkie - wskazano.

Jak wyliczono, 15 proc. klientek EFL działa w obszarze sprzedaży detalicznej, 14 proc. to prywatny i publiczny sektor opieki zdrowotnej, a 8 proc. to usługi transportowe. Co dwudziesty biznes związany jest z usługami finansowymi, m.in. biurami rachunkowymi, doradztwem podatkowym i pośrednictwem finansowym. Z kolei restauracje, hotele i catering to obszar działania 5 proc. kobiecych firm.

"Biorąc pod uwagę miejsce wykonywanej działalności, dominują większe miasta. 5 proc. biznesów jest zarejestrowanych w Warszawie, 3 proc. we Wrocławiu i po 2 proc. w Krakowie, Poznaniu, Łodzi i Szczecinie" - czytamy.

Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) jest częścią Grupy Crédit Agricole. Spółka oferuje takie produkty, jak leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Współpracuje z producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych.