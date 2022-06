Analiza: kwoty z KPO przeznaczone na transformację energetyczną nieznacznie zmalały

Kwoty z KPO na komponent B, który ma wspierać transformację środowiskową i energetyczną krajowej gospodarki, nieznacznie zmalały względem założeń KPO z kwietnia ubiegłego roku - poinformowała w czwartek firma doradcza CRIDO.

Firma doradcza Crido przedstawiła komentarz przygotowany przez swojego eksperta Mateusza Markowskiego odnośnie tzw. "komponentu B". Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) składa się z pięciu komponentów (A,B,C,D,E). Komponent B o nazwie "Zielona energia i zmniejszenie energochłonności" ma wspierać transformację środowiskową i energetyczną krajowej gospodarki.

"Na ten cel zostanie przeznaczonych blisko 25 proc. środków z części grantowej KPO (25,5 mld zł na komponent +B+ z łącznej puli 106,9 mld zł) oraz zdecydowanie największa kwota z części pożyczkowej KPO - 36,7 mld zł z puli 51,6 mld zł" - wskazał ekspert CRIDO. "W porównaniu do założeń KPO z kwietnia 2021 r., gdy na część grantową założono 5,696 mld euro (ok. 26 mld zł), a na część pożyczkową 8,617 mld euro (ok. 39,5 mld zł), kwoty te nieznacznie zmalały" - zauważył.

W komentarzy Markowski wyjaśnił jakie reformy i zmiany czekają branżę energetyczną. "W przyjętej wersji KPO ponownie podkreślono, że celem komponentu +B+ jest sprostanie wyzwaniom związanym z dekarbonizacją i zanieczyszczeniem powietrza" - przypomniał. "W tym celu utrzymane jest pierwotnie przewidziane finansowanie dotacyjne inwestycji m.in. w źródła ciepła w systemach ciepłowniczych czy instalacji OZE (Odnawialnych Źródeł Energii - PAP) realizowanych przez społeczności energetyczne jak np. klastry energii i spółdzielnie energetyczne" - wymienia.

W ocenie eksperta branża wodorowa otrzyma "istotne wsparcie regulacyjne i finansowe". Do końca 2023 r. planowane jest wejście w życie ustawy regulującej działanie rynku wodoru i infrastruktury wodorowej. "Celem ustawy ma być m.in. upowszechnienie odnawialnego i niskoemisyjnego wodoru, co przy pomocy finansowania grantowego powinno przyczynić się m.in. do osiągnięcia mocy produkcyjnych wodoru, w tym elektrolizerów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na poziomie 320 MW i uruchomienia 25 stacji tankowania wodoru do połowy 2026 r." - wyjaśnił.

"Pod kątem dalszego rozwoju sektora energetycznego ważne są także pozostałe reformy przewidziane w kamieniach milowych KPO" - wskazał Markowski. "Dla przykładu jeszcze w II kw. 2022 r. planowane jest wejście w życie nowelizacji ustawy o inwestycjach w lądowe farmy wiatrowej, która zapewni samorządom większą swobodę w zakresie określania lokalizacji farm wiatrowych, a w I kw. 2023 r. powinna wejść w życie nowelizacja ustawy o OZE, ustanawiająca zasady prowadzenia działalności gospodarczej dla sektora biometanu" - przekazał Markowski.

Autor komentarza zwrócił uwagę, że jest "coraz mniej czasu" na przygotowanie inwestycji dotyczących efektywności energetycznej i OZE. "Publikacja programu wsparcia jest zaplanowana w IV kw. 2022 r., a wdrażanie inwestycji zostanie zakończone do 31 grudnia 2023 roku. Według jednego z kamieni milowych KPO, umowy o dofinansowanie z obszaru efektywności energetycznej i OZE w przedsiębiorstwach zostaną zawarte dla 43 przedsięwzięć" - zaznaczył.

Inwestycje dotyczące efektywności energetycznej i OZE znajdują się w części pożyczkowej komponentu B. To "prawdopodobnie najciekawszy dla przedsiębiorców instrument wsparcia pozwalający na wdrażanie zielonych rozwiązań". Wśród rozwiązań Markowski wymienił m.in. budowę, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji przemysłowych i produkcyjnych w celu poprawy ich efektywności energetycznych.

"W części pożyczkowej znajduje się również wsparcie dla projektów morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Moc zainstalowana morskich farm wiatrowych w połowie 2026 r. ma wynieść 1500 MW" - poinformował. "Wsparcie w tym zakresie zostanie przyznane więcej niż jednemu beneficjentowi, aby zapewnić konkurencję w branży, kryteria wyboru projektów będą premiować zaawansowanie i gotowość do zakończenia projektów do 30 czerwca 2026 r., harmonogram realizacji i terminy osiągnięcia przewidzianych wskaźników lub moc zainstalowaną" - wyjaśnił Markowski.

CRIDO to polska firma doradcza oferująca przedsiębiorcom m.in. wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe. Firma zatrudnia ponad 250 osób.

