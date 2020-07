Analiza Santader: w tym roku większa część deficytu poza budżetem centralnym

W tym roku deficyt finansów publicznych może przekroczyć 10 proc. PKB, przy czym większa część tego deficytu zrealizuje się poza budżetem centralnym - wskazał Marcin Luziński z banku Santader w komentarzu dla PAP do wtorkowych danych MF dot. dochodów budżetu państwa.

Jak podało we wtorek Ministerstwo Finansów, ogółem w okresie styczeń-czerwiec dochody budżetu państwa są wyższe o ok. 3 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2019 r., a deficyt budżetowy po 6 miesiącach 2020 r. wynosi ok. 17 mld zł i jest niższy niż po maju, z kolei dochody podatkowe były w czerwcu wyższe o ok. 9 proc. rok do roku.

Jak zauważył Marcin Luziński z banku Santander, choć szybkie odbicie dochodów po epidemii jest dobrą wiadomością, to jednak nie znamy struktury tego odbicia. "Warto pamiętać, że Ministerstwo Finansów wydłużyło terminy rozliczeń rocznych niektórych podatków, w tym dochodowych, więc część podatników mogła opóźnić płatność, co zaburzyło sezonowy wzorzec" - wskazał ekonomista.

Jak dodał, dokładna ocena będzie możliwa po otrzymaniu pełniejszych danych o budżecie centralnym w czerwcu.

"Spodziewamy się, że w tym roku deficyt finansów publicznych będzie rekordowo wysoki i może przekroczyć 10 proc. PKB, przy czym większa część tego deficytu zrealizuje się poza budżetem centralnym" - ocenił.