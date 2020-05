Analiza: w I kw br. sprzedaż produktów BIO w sklepach małoformatowych wzrosła o 37,6 proc. rdr

Sprzedaż produktów z certyfikatem BIO wzrosła w I kw br. w sklepach małoformatowych o 37,6 proc., w supermarketach o 23 proc. w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku - wynika z analizy Centrum Monitorowania Rynku. Udział BIO w obrotach tych sklepów wynosi od 0,1 do 0,2 proc.

Według Centrum Monitorowania Rynku (CMR), wartość ich sprzedaży produktów z certyfikatem BIO w okresie styczeń-marzec 2020 r. w sklepach małoformatowych była o 37,6 proc. wyższa w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Wzrost w supermarketach wyniósł ok. 32 proc. rok do roku.

Według CMR, produkty z certyfikatem BIO są obecnie dostępne średnio w 1/3 sklepów małoformatowych do 300 mkw oraz w każdym supermarkecie. W okresie styczeń-marzec 2020 r. klienci sklepów małego formatu mogli wybierać spośród 8 tego typu produktów, a klienci supermarketów z prawie 41 wariantów.

Produkty z certyfikatem BIO mają znikomy udział w całkowitych obrotach sklepów małoformatowych do 300 mkw. W okresie październik-grudzień 2019 r. było to mniej niż 0,1 proc., w przypadku supermarketów 301-1000 mkw udział ten wyniósł prawie 0,2 proc. - czytamy.

Z analizy wynika, że najpowszechniej dostępną kategorią produktów z certyfikatem BIO są jogurty łyżeczkowe oraz jogurty naturalne. W pierwszym kwartale 2020 roku zwiększyła się dostępność jogurtów łyżeczkowych, były dostępne niemal w połowie sklepów małoformatowych oferujących sprzedaż produktów BIO.

W tym okresie największy udział w wartości sprzedaży produktów BIO miały produkty sojowe, ryżowe, inne (w tym m.in. roślinne zamienniki mleka, tofu, hummusy czy pasztety sojowe), których udział w tym czasie wyniósł blisko 14 proc. - czytamy.

CMR podaje, że wśród kategorii, które na paragonach z produktami BIO pojawiają się znacznie częściej niż średnio na wszystkich paragonach, znajdują się głównie produkty lekkie i zdrowe (ziarna, pieczywo chrupkie, płatki zbożowe, jogurty naturalne) oraz zdrowsze warianty przekąsek (jak chipsy owocowe czy musy owocowe).

W analizie czytamy ponadto, że w pierwszym kwartale 2020 r. produkty z certyfikatem BIO dostępne były w 80 proc. supermarketów 301-1000 mkw. Najpowszechniej dostępną kategorią są produkty sojowe, ryżowe i inne (roślinne zamienniki mleka, tofu, hummusy czy pasztety sojowe), których udział w wartości sprzedaży w tym czasie wyniósł 11 proc. - wskazano.

Według CME, wśród kategorii, które na paragonach z supermarketów z produktami BIO pojawiają się znacznie częściej niż średnio na wszystkich paragonach, znajdują się głównie produkty lekkie i zdrowe (ziarna, płatki zbożowe, jogurty naturalne) oraz zdrowsze warianty przekąsek (jak chipsy owocowe czy musy owocowe).

"Obecność w tym zestawieniu produktów dla małych dzieci, takich jak soki kaszki czy dania gotowe, może świadczyć o tym, że po produkty BIO sięgają często młodzi rodzice" - oceniono. Istotną kategorią w tym czasie było także mleko w proszku dla dzieci, 6 proc. wartości sprzedaży produktów BIO. W tym samym czasie zwiększyła się także dostępność płatków zbożowych - dodano.

Z danych Centrum wynika, że wśród kategorii, które na paragonach z produktami BIO pojawiają się rzadziej niż ma to miejsce średnio na wszystkich paragonach w obu kategoriach sklepów, znajdują się głównie alkohole i wyroby tytoniowe, napoje gazowane i energetyzujące, a także produkty instant, takie jak miksy kawowe.

Centrum Monitorowania Rynku zajmuje się pozyskiwaniem i analizą danych transakcyjnych ze sklepów detalicznych.