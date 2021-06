Analiza: w pandemii Polacy na zakupach częściej sięgali po promocje i marki własne

W czasie pandemii znacznie większą wagę Polacy podczas zakupów przywiązywali do ceny, częściej szukali promocji i sięgali po marki własne, a w koszykach miejsce kosmetyków zajęły m.in. roślinne zamienniki mięsa i nabiału - analizy opracowanych przez GfK Polonia.

Jak wynika z najnowszych analiz opracowanych przez Panel Gospodarstw Domowych GfK Polonia, tuż po wprowadzeniu pierwszych obostrzeń związanych z wybuchem pandemii koronawirusa miliony Polaków zdecydowały się zrobić duże zakupy, które pozwoliły im spokojnie wyczekiwać poprawy sytuacji.

Trend zakupów na zapas nie dotyczył jednak wyłącznie pierwszych tygodni marca ubiegłego roku. W okresie od kwietnia 2020 roku do marca 2021 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, liczba wizyt w sklepach spadła aż o 46, co oznacza 13 proc. spadek rdr - podano.

Dodano, że najdotkliwiej odczuły to drogerie (spadek o 15,5 proc.), małoformatowe sklepy specjalistyczne (12,9 proc. spadek) oraz supermarkety międzynarodowe (-12 proc.). W najmniejszym stopniu zmiany widoczne były w dyskontach, które jako konsumenci odwiedzaliśmy 5 proc. rzadziej niż przed rokiem - wskazano.

Według dyrektora ds. współpracy z sieciami detalicznymi w Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia Michała Maksymca, rzadsze zakupy stacjonarne polscy konsumenci częściowo rekompensowali częstszymi zamówieniami w sieci. "Ze względu na liczne obostrzenia, a przede wszystkim w obawie o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, Polacy chętniej kupowali online, w wyniku czego kanał e-commerce odnotował dla kategorii FMCG 25 porc. wzrost częstotliwości zakupów rdr" - podał.

Jak wskazał, rzadsze zakupy przełożyły się na większe jednorazowe wydatki. Konsumenci w czasie pojedynczych zakupów mocniej wypełniali koszyki, a ich średnia wartość wzrosła aż o 20 proc. rdr.

Wartościowo, największe wzrosty zakupów Panel GfK zaobserwował w przypadku dyskontów, lokalnych supermarketów, a także sieciowych sklepów osiedlowych.

"Trudno jednoznacznie określić jak długo przetrwa na rynku model +pandemicznego+ nabywcy. Z pewnością kluczowy będzie rozwój sytuacji związanej z pandemią i ewentualny powrót obostrzeń sanitarnych" - ocenił Maksymiec.

Jak zaznaczył, taki scenariusz na dobre mógłby przekonać konsumentów do rzadszych, ale większych zakupów i jeszcze mocniej związałby ich z kupowaniem przez internet. Pewne nawyki mogą jednak zostać z nami na długie lata, w tym np. mocniejszy fokus na poszukiwanie promocji, częstsze korzystanie z programów lojalnościowych oraz trend kupowania zdrowej żywności.

Z analiz wynika, że wartość koszyka polskiego shoppera oraz dynamika zmian zachodzących w czasie pandemii różniła się w zależności od stylów zakupowych konsumentów. Jednorazowo najwięcej - 66 zł - wydawali tzw. "mistrzowie dyskontów", czyli osoby których żywiołem są dyskonty i wszystkie ich benefity takie jak: programy lojalnościowe, oferta marek własnych, a także szeroki dostęp do nowości produktowych.

Najniższą wartość koszyka (23 zł) można było zaobserwować u nabywców "wymagających", którzy dokładnie lubią wiedzieć co kupują i dokładnie wybierają miejsce zakupu - odwiedzają więc relatywnie więcej sklepów w tym chętniej specjalistyczne (mięsne, piekarnie czy warzywniaki) - podano.

Dodano, że w całym 2020 roku Panel GfK odnotował także wyraźne zmiany w zakresie struktury wydatków na produkty szybko zbywalne. Największe przyrosty dotyczyły kategorii słonych przekąsek ( wzrost o 17,6 proc.) oraz deserów i dodatków (16,4 proc. więcej) oraz artykuły sypkie (wzrost o 14,8 proc.) takie jak makaron, kasza czy ryż - wskazano.

Według analityków GfK, beneficjentem okresu pandemii okazały się również marki własne. Nie był to jednak chwilowy trend, a jedynie jego wzmocnienie, bowiem udział sektora private label w całej wartości wydatków na FMCG w Polsce rośnie systematycznie od wielu lat. W 2011 roku stanowiły one 14,5 proc. wartości kupowanych dóbr szybko zbywalnych, by w 2020 roku osiągnąć poziom 19,3 proc. - podano.

Jak wskazał ekspert, pandemia sprawiła, że jeszcze mocniej niż dotychczas zaczęliśmy zwracać uwagę na produkty korzystne cenowo. Mocną stroną marek własnych nie jest dziś jednak wyłącznie cena, ale także wysoka jakość, często nie odbiegająca w niczym od produktów markowych.

"Spodziewamy się zatem dalszego wzrostu popularności tej kategorii i prognozujemy, że w najbliższych dwóch latach udział wartości marek własnych w rynku przekroczy 21 proc. Choć na poziomie procentów może nie robi to wielkiego wrażenia, w praktyce gra toczy się o niespełna 6 mld zł, o które powiększy się wartość rynku marek własnych" - wskazał Maksymiec.

