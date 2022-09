Analiza: w Polsce w okresie przygotowań do szkoły spodziewany wzrost sprzedaży o 8,4 proc. rdr

W Polsce w okresie przygotowań do szkoły spodziewany jest wzrost całkowitej sprzedaży detalicznej o 8,4 proc. rdr. Największy ruch spodziewany jest w branży odzieżowej, gdzie w kraju przewidywany jest wzrost o blisko jedną czwartą rdr - wynika z analizy Mastercard SpendingPulse.

W ramach analizy trendów zakupowych Mastercard SpendingPulse zmierzono poziom sprzedaży detalicznej w okresie przygotowań do powrotu dzieci do szkoły - pomiędzy 15 sierpnia a 16 września. Rozpatrywano przy tym dane z ośmiu krajów Europy: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Holandii i Hiszpanii, a także Czech, Węgier i Polski. Analizowane dane dotyczą zakupów zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych, przy użyciu wszystkich form płatności - zaznaczono.

"Okres kompletowania szkolnych wyprawek to niezmiennie jeden z najistotniejszych momentów zakupowych dla sektora sprzedaży detalicznej, który z biegiem czasu stał się kluczowym wskaźnikiem kondycji konsumentów" - skomentowała cytowana w informacji ekonomistka Mastercard Europe Natalia Lechmanova.

Największe zwyżki sprzedaży w Europie przewidywane są na dwa pierwsze weekendy września. Autorzy opracowania oczekują, że w analizowanym okresie całkowita sprzedaż detaliczna w perspektywie rok do roku wzrośnie w Polsce o około 8,4 proc. - w porównaniu do wzrostu o 10,4 proc. rdr w przedpandemicznym 2019 r. Wśród przyczyn eksperci wskazują m.in. rosnące ceny, jak i zwiększony popyt konsumencki.

W opracowaniu podkreślono, że w okresie powrotów do szkół największy ruch spodziewany jest w branży odzieżowej, co ma związek z sezonową zmianą garderoby. Według ekspertów sektor odzieżowy odnotuje solidny wzrost na większości analizowanych rynków, przy czym największy w Polsce - na poziomie ponad 24-proc. w skali roku.

"Mastercard SpendingPulse wskazuje na wysoki poziom wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego, w szczególności w sektorze odzieżowym. W związku z wysoką inflacją wielu konsumentów przedłoży wydatki na doświadczenia, takie jak podróże czy wyjścia do restauracji, nad zakup trwałych dóbr materialnych m.in. artykułów gospodarstwa domowego" - stwierdziła Lechmanowa.

Wskazano, że okres od połowy sierpnia do połowy września to ostatni moment na rodzinne wakacje. Z analizy Mastercard SpendingPulse wynika, że sektory związane z turystyką, takie jak restauracje i branża noclegowa, odnotują w tym czasie wzrosty. Na większości ujętych w opracowaniu rynków będą one jednak w tym roku nawet kilkukrotnie niższe niż przed pandemią.

"W Polsce w branży noclegowej oczekiwany wzrost to 14 proc. w ujęciu rocznym, natomiast jeżeli chodzi o restauracje to spodziewane zwyżki są na poziomie tylko 0,5 proc" - stwierdzono. Podano przy tym, że w 2019 r. roku sprzedaż w branży noclegowej rosła o 57,6 proc. rdr, a w restauracyjnej - o 13,1 proc. rdr.

Według Mastercard natomiast elektronika i meble nadal powinny w tym roku odnotowywać spadki w ujęciu rocznym, co - jak wskazano - bezpośrednio związane jest ze spowolnieniem popytu po pandemii COVID-19.

"W Polsce odnotujemy spadki -8,5 proc. rok do roku w sektorze elektroniki i -7 proc. w sektorze meblowym" - podano w raporcie. W 2019 r. sektory te również notowały w Polsce spadki, odpowiednio: -22,1 proc. oraz -2,9 proc.

Mastercard jest globalną firmą technologiczną działającą w obszarze płatności. Sieć Mastercard łączy ponad 210 krajów i terytoriów.

Mastercard SpendingPulse przedstawia raporty dotyczące krajowej sprzedaży detalicznej z wykorzystaniem wszystkich rodzajów płatności na wybranych rynkach na całym świecie. Wyniki opierają się na zagregowanej aktywności sprzedażowej w sieci płatności Mastercard, w połączeniu z szacunkami opartymi na ankietach dotyczących innych form płatności, w tym gotówki i czeków.

Analiza ma charakter szacunkowy i jest wyrażona w walucie lokalnej. "Całkowita sprzedaż detaliczna" jest zdefiniowana jako sprzedaż w sklepach detalicznych i punktach gastronomicznych każdej wielkości. Nie uwzględnia się działalności handlowej w sektorze usług (np. usług turystycznych, takich jak zakwaterowanie). Nie obejmuje również sektora motoryzacyjnego i nie jest skorygowana o inflację.

