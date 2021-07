Analiza: W polskim eksporcie rośnie znaczenie piwa bezalkoholowego

W polskim eksporcie rośnie znaczenie piwa bezalkoholowego, którego głównymi odbiorcami są Francja, Węgry i Włochy - wskazał w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Polska jest 4. producentem tego trunku w Unii Europejskiej.

Analitycy zwrócili uwagę, że w 2021 r. polski eksport piwa utrzymuje tendencję rosnącą. W pierwszych czterech miesiącach br. zagraniczna sprzedaż piwa ze słodu (w ujęciu wartościowym) wzrosła o 3 proc. rdr, a piwa bezalkoholowego - o 27,7 proc.

Jak zaznaczyli autorzy analizy, Polska jest drugim w UE, po Niemczech, producentem piwa ze słodu i jego 14. eksporterem na świecie. Wielkość produkcji sprzedanej w 2019 r. wyniosła, według Eurostatu, 3,9 mld litrów, co oznacza, że co dziewiąte piwo w Unii Europejskiej zostało wyprodukowane w Polsce. "Jednocześnie jesteśmy 4. w Unii producentem piwa bezalkoholowego, z produkcją sprzedaną w wysokości blisko 165 mln litrów" - wskazano w analizie opublikowanej w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE". Zauważono, że większość produkowanego w polskich browarach piwa trafia wprawdzie do konsumpcji wewnętrznej, ale od kilku lat w obu kategoriach napojów rośnie ich eksport z Polski. "W 2020 r. udział Polski w światowym eksporcie piwa słodowego wyniósł 1,6 proc. i był o 0,3 pkt. proc. wyższy niż rok wcześniej" - zauważono.

Mimo pandemii wartość polskiego eksportu piwa ze słodu wzrosła w 2020 r. o 13,1 proc. w porównaniu z 2019 r. "To bardzo dobry wynik zważywszy na ograniczenia w funkcjonowaniu sektora hotelarsko-gastronomicznego (HORECA)" - ocenił PIE. Zwrócono uwagę, że w ub.r. Polska sprzedała za granicę 404,6 mln litrów o wartości 212,2 mln euro. Głównymi nabywcami polskich piw byli Holendrzy (w 2020 r. odpowiadali za 14,3 proc. wartości polskiego eksportu tego trunku) oraz Niemcy (12,1 proc.) i Włosi (8,5 proc.). Ważnymi odbiorcami byli także Węgrzy, Francuzi, Brytyjczycy i Irlandczycy. W pierwszej dziesiątce największych odbiorców polskiego piwa ze słodu znalazły się też kraje pozaeuropejskie: Korea Południowa (7 proc. wartości sprzedaży), Chiny (5,9 proc.) i USA (3,6 proc.) - wymieniono, powołując się na dane GUS. "Szczególnie dynamicznie rośnie sprzedaż piwa słodowego do Chin - w 2020 r. jej wartość była ponad czterokrotnie większa niż rok wcześniej" - zauważyli analitycy.

Jak zaznaczono, w polskim eksporcie rośnie też znaczenie piwa bezalkoholowego. "W latach 2017-2020 jego zagraniczna sprzedaż wzrosła o ok. 125 proc. (z 18,7 mln litrów w 2017 r. do 42 mln litrów w 2020 r.), zaś wartość eksportu w tym okresie zwiększyła się o 199 proc. (z 7,8 mln euro do 23,3 mln euro)" - zaznaczono. Piwo bezalkoholowe ze znakiem "made in Poland" trafiło do ponad 60 krajów świata, a blisko połowa jego dostaw(49,6 proc.) przypadła na Francję. Ważnymi odbiorcami były też Węgry (17 proc.) i Włochy (11 proc.).

Analitycy zwrócili uwagę, że Polska importuje cztery razy mniej piwa niż go eksportuje. W 2020 r. do naszego kraju sprowadzono ok. 106 mln litrów piwa ze słodu o wartości 68,5 mln euro oraz ok. 3 mln litrów piwa bezalkoholowego wartego 2,6 mln euro. "Najwięcej piwa ze słodu trafiło do Polski z Czech (ok. 36 proc. całości dostaw), Niemiec (29 proc.) i Meksyku (14 proc.)" - wyliczono.

W ocenie autorów analizy tendencja wzrostowa w eksporcie polskiego piwa będzie się utrzymywać w kolejnych miesiącach tego roku, co może oznaczać nowy rekord w eksporcie obu rodzajów trunku z Polski. "Szczególnie perspektywicznym produktem dla polskiego eksportu jest piwo bezalkoholowe, którego konsumpcja z roku na rok w wielu krajach systematycznie rośnie, co jest związane ze zmianą stylu życia" - podsumowano.

