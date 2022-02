Andruszkiewicz: będziemy zwiększać ilość danych na portalu dane.gov.pl

Będziemy zwiększać ilość danych na portalu dane.gov.pl; zostanie on też dostosowany do udostępniania danych o wysokiej wartości i danych dynamicznych - poinformował w środę członków sejmowej komisji cyfryzacji Sekretarz Stanu w KPRM Adam Andruszkiewicz.

Adam Andruszkiewicz przedstawiał na środowym posiedzeniu sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii informację Ministra Cyfryzacji na temat stanu otwartych danych w Polsce.

Wskazał, że centralnym punktem dostępu do danych udostępnianych przez administrację rządową, jednostki samorządu terytorialnego oraz sektor prywatny jest portal dane.gov.pl. Jak poinformował, na portalu tym działa obecnie 175 dostawców danych, którzy udostępniają ponad 25 tys. zasobów danych, w tym 438 za pośrednictwem API.

"Będziemy zwiększać ilość danych na portalu. Planujemy jego dostosowanie do regulacji wynikających z ustawy o otwartych danych w zakresie danych o wysokiej wartości i danych dynamicznych. Wdrożenie tych nowych funkcjonalności pozwoli na zwiększenie wolumenu danych w portalu do ponownego wykorzystania i łatwiejsze ich wyszukiwanie" - zapowiedział.

Według Andruszkiewicza resort planuje też przeprowadzenie pilotażowych szkoleń dla pracowników samorządu terytorialnego, których celem będzie dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat otwierania danych publicznych oraz popularyzacja tematyki otwartych danych. Planowane jest także zorganizowanie "datatonu", czyli konkursu dotyczącego otwierania danych w projekcie Otwarte Dane Plus, który będzie promował potencjał danych udostępnianych za pośrednictwem API przez partnerów projektu. Odbędzie się także kolejna edycja konferencji The Future is Data oraz konferencja podsumowująca realizację Krajowego Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury "Kronik@". Kontynuowana będzie także skierowana do przedsiębiorców kampania "Przygarnij API", promująca wykorzystanie danych z portalu dane.gov.pl.

W trakcie posiedzenia komisji przedstawiciele resortu pytani byli o udostępnianie danych kolejowych dotyczących m.in. ruchu i rozkładów. Dyrektor Departament Zarządzania Danymi w KPRM Anna Gos przyznała, że są to bardzo wartościowe dane o wysokim potencjale ponownego wykorzystywania. "Te dane były omawiane z przedstawicielami na etapie prac legislacyjnych w parlamencie przy procedowaniu ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. My te zagadnienia znamy i wspólnie analizowaliśmy. (...) Jesteśmy w kontakcie z tymi przedstawicielami i umówiliśmy się, że będziemy je rozwiązywać po przynajmniej półrocznym obowiązywaniu ustawy o otwartych danych, bo ustawa ta wprowadza nowe pojęcia i nowe zasady udostępnienia danych dynamicznych" - powiedziała.

Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego weszła w życie w grudniu 2021 r. Głównym jej celem jest zwiększenie podaży otwartych danych i stworzenie optymalnego otoczenia regulacyjnego dla efektywnego wykorzystania informacji sektora publicznego, by można było tworzyć nowe produkty i usługi.

Ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie kategorii danych o wysokiej wartości, których ponowne wykorzystywanie wiąże się z istotnymi korzyściami dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki. Chodzi np. o dane geoprzestrzenne, meteorologiczne czy dotyczące przedsiębiorstw i ich własności. Dane te muszą być udostępniane - co do zasady - bezpłatnie, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji (API).

Przepisy przewidują też, że podmioty zobowiązane muszą udostępniać dane dynamiczne do ponownego wykorzystywania niezwłocznie po ich zgromadzeniu oraz za pośrednictwem API. Do danych dynamicznych, tj. podlegających częstym aktualizacjom lub aktualizacjom w czasie rzeczywistym - w szczególności ze względu na ich zmienność lub szybką dezaktualizację - mogą należeć np. środowiskowe, wygenerowane przez czujniki czy o ruchu.

Ustawa obejmuje także dane badawcze w zakresie, w jakim zostały wytworzone lub zgromadzone w ramach działalności naukowej finansowanej ze środków publicznych oraz są już publicznie udostępniane w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego, w szczególności w repozytorium instytucjonalnym lub tematycznym. Danymi badawczymi mogą być np. wyniki eksperymentów, pomiarów, ankiet czy obserwacji prowadzonych w terenie.

Otwarcie danych sektora publicznego do ponownego wykorzystania (tzw. re-use), tak by służyły jako materiał surowy dla rozwoju nowych produktów i usług, ma umożliwić przedsiębiorcom wykorzystywanie pozyskanych informacji i danych do tworzenia nowych produktów i usług, np. aplikacji na smartfony i komputery.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl