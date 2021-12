Andruszkiewicz: lokalne kluby rozwoju cyfrowego zwiększą odsetek seniorów korzystających z internetu

Lokalne kluby rozwoju kompetencji cyfrowych, które od przyszłego roku będą rozwijane w całej Polsce, przyczynią się do procentowego wzrostu liczby seniorów korzystających z internetu i e-usług – ocenił we wtorek minister w Kancelarii Premiera Adam Andruszkiewicz.

Udział osób starszych w korzystaniu z technologii cyfrowych był we wtorek głównym tematem posiedzenia sejmowej Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, która zebrała się na wyjazdowym posiedzeniu w Katowicach. Było to jedno z wydarzeń towarzyszących trwającemu w stolicy Górnego Śląska Szczytowi Cyfrowemu ONZ.

Podczas posiedzenia komisji minister Andruszkiewicz nawiązał do rządowej inicjatywy tworzenia sieci lokalnych klubów rozwoju kompetencji cyfrowych, w których seniorzy mają m.in. uczyć się korzystać z rozmaitych technologii bazujących na internecie m.in. w sferze zdrowia, finansów, zakupów czy załatwiania spraw urzędowych.

"To projekt ponadpolityczny, czysto merytoryczny, edukacyjny, walczący z realnym wykluczeniem cyfrowym, z dyskryminacją ze względu na wiek" - przekonywał minister, nawiązując do niedawnej krytyki tego przedsięwzięcia w niektórych mediach, gdzie - jak mówił Andruszkiewicz - projekt "obśmiano", sprowadzając go do chęci reaktywacji kawiarenek internetowych.

Minister wyjaśnił, że zatrudnieni w lokalnych klubach edukatorzy będą bezpłatnie uczyć seniorów, pomagając im nabyć kompetencje cyfrowe pomocne w codziennym życiu.

"Chcemy, żeby były to miejsca przyjazne seniorom, np. budowane w oparciu o biblioteki, lokalne centra kultury w gminach czy domy seniora" - tłumaczył minister, podkreślając, że kluby będą dysponować niezbędnym do edukacji cyfrowej sprzętem i oprogramowaniem, kluczowe jednak będzie to, by edukatorzy mieli zaufanie seniorów.

"Dla osób starszych często barierą jest po prostu wstyd. Ktoś boi się prosić o pomoc kogoś obcego. Jeśli będzie to osoba zaufana w lokalnej społeczności, której senior ufa, której nie boi powierzyć swoje troski - wówczas na pewno przyczyni się to do wzrostu procentowego udziału osób starszych jeżeli chodzi o korzystanie z internetu i e-usług" - ocenił Andruszkiewicz, apelując do parlamentarzystów wszystkich opcji, by bronili tego typu projektów.

"W walce z wykluczeniem cyfrowym, z niedostępnością cyfrową, wszyscy powinniśmy być sojusznikami ponad podziałami politycznymi" - mówił minister, przypominając także inne edukacyjne inicjatywy rządu w sferze cyfryzacji, kierowane do seniorów. To m.in. kampania społeczna zachęcająca osoby starsze do korzystania z e-usług, a także uproszczenie ścieżki zakładania profilu zaufanego.

"Podejmowaliśmy również działania doraźne - jak powołanie w ramach Korpusu Solidarnościowego w czasie pandemii komponentu cyfrowego - cyfrowych wolontariuszy. Publicznie wówczas ogłaszaliśmy, że mamy w Polsce szereg przeszkolonych młodych ludzi, którzy są bezpłatnie, na telefon dostępni dla seniorów; mogą zdalnie pomagać im jeśli chodzi o obsługę narzędzi cyfrowych, e-usług (…), zamawianie zakupów przez internet czy nawiązywanie relacji przez komunikatory internetowe" - przypomniał Andruszkiewicz.

Nawiązując do statystyk, według których Polska jest na ostatnich miejscach w UE pod względem korzystania z usług cyfrowych przez seniorów, minister wskazał, że wynika to również z uwarunkowań historycznych. Jak mówił, spośród państw b. bloku wschodniego jedynie Estonia jest pod tym względem wysoko w rankingu - na 10. miejscu. "Zgadzamy się z diagnozą, że trzeba robić więcej - tego nikt nie będzie ukrywał; jednak takie działania rząd również podejmuje" - powiedział minister w Kancelarii Premiera, wymieniając rozmaite ministerialne inicjatywy w tym zakresie.

