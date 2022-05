Andruszkiewicz: zmiana nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej bez opóźnień

Proces zmiany nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej nie ma opóźnień - powiedział we wtorek sekretarz stanu w KPRM Adam Andruszkiewicz. Dodał, że w związku ze zmianą, uruchomiono program wsparcia zakupu telewizorów i dekoderów, z którego już dofinansowano 160 tys. urządzeń.

Adam Andruszkiewicz przekazując we wtorek sejmowej komisji cyfryzacji informacje o stopniu przygotowania Polski do zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T2/HEVC) przypomniał, że wynika ona z konieczności zwolnienia częstotliwości pasma 700Mhz na potrzeby telefonii 5. generacji, a pierwszy z czterech etapów miał miejsce 28 marca 2022 r.

"Przed nami ostatni czwarty etap, który odbędzie się 27 czerwca br., a zgodnie z informacjami przekazanymi przez firmę Emitel (operator infrastruktury technicznej - PAP) ten termin nie jest zagrożony" - wskazał.

Wskazał, że w poniedziałek 23 maja przeprowadzono trzeci etap zmiany, który również odbył się bez zakłóceń. "Do KPRM nie docierały żadne sygnały o problemach zarówno ze strony odbiorców jak i nadawców" - zaznaczył.

Jak ocenił Andruszkiewicz cały proces zmiany, przebiega bez zakłóceń.

Przypomniał, że w związku ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji i danych Krajowego Instytutu Mediów, że 1,8 mln gospodarstw nie jest przystosowanych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, Sejm w marcu znowelizował ustawę o wsparciu gospodarstw domowych, która ustanowiła świadczenie w wysokości do 100 zł dla gospodarstw domowych w trudnej sytuacji materialnej za zakup dekodera i 250 zł dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego, jaki jest niezbędny do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej.

Dodał, że program wsparcia zakupu telewizorów i dekoderów cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony obywateli, jak i sprzedawców. "Obecnie uczestniczy w nim 1000 przedsiębiorców, co przekłada się na 3,5 tys. punków sprzedaży, w którym można realizować świadczenie. Do 23 maja br. wygenerowano ponad 216 tys. kodów, a zrealizowanych zostało 160 tys., z czego ok 136 tys. na dekodery, 24 tys na telewizory" - podał.

Przejście na nowy standard nadawania będzie prowadzone w czterech etapach. Pierwszy etap - od 28 marca 2022 r. - będzie dotyczyć województw dolnośląskiego i lubuskiego. Drugi etap - od 25 kwietnia 2022 r. - województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, trzeci - od 23 maja 2022 r. - łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, zaś czwarty, od 27 czerwca 2022 r. - województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.

Zaplanowana na ten rok przez Komisję Europejską zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, polegająca na zamianie dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC jest związana z uwolnieniem częstotliwości z zakresu 700 MHz na potrzeby sieci telefonii komórkowej. Nowy standard telewizji naziemnej umożliwi także dostęp do większej liczby bezpłatnych programów telewizyjnych oraz poprawę jakości obrazu i dźwięku. Dla części gospodarstw domowych zmiana standardu wiązać się będzie z koniecznością wymiany odbiornika telewizyjnego na nowszy, przystosowany do zmiany standardu model lub doposażenia obecnie użytkowanego odbiornika w dekoder naziemnej telewizji cyfrowej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl